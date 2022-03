Accordi d’innovazione, partenza l’11 maggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Entrano nella fase operativa due misure di incentivo per le imprese. Dal 24 marzo, alle 12, riapre lo sportello per la presentazione delle domande di giovani (18-35 anni) e donne che vogliono avviare nuove micro e piccole imprese su tutto il territorio nazionale, usufruendo di agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto. Ci sono a disposizione 150 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2022 per la misura “Oltre Nuove imprese a tasso zero”.

Accordi di innovazione: in gioco 500 milioni

Parte invece l’11 maggio la corsa alle agevolazioni previste dalla riforma degli Accordi per l’innovazione e finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). In particolare, si aprirà il primo sportello che mette in gioco 500 milioni. Successivamente sarà sbloccata un’altra tranche, dello stesso importo: il Pnrr destina alla misura 1 miliardo in totale a valere sul Fondo complementare nazionale.

La presentazione delle domande

La procedura di presentazione delle domande per il primo sportello è regolata da un decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo economico (Mise), Ci sarà prima una fase dedicata alla compilazione della documentazione a partire dal 19 aprile, sul sito https://fondocrescitasostenibile.mcc.it, poi l’ apertura formale dello sportello l’11 maggio. Le domande vanno presentate esclusivamente online, dalle 10 alle 18 tra il lunedì e il venerdì.

I progetti ammissibili

I progetti di ricerca ammissibili, che devono avere un importo di almeno 5 milioni, saranno accolti solo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, quindi in questa prima fase 500 milioni. Soltanto il 34% - e non il 40%, quota minima prevista per le risorse del Pnrr territorializzabili - viene riservata alle regioni del Sud.

Le agevolazioni statali supportano progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, vengono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale e consistono in un contributo diretto alla spesa e, eventualmente, in un finanziamento agevolato alle imprese pari al massimo al 20% del progetto, nei limiti delle intensità di aiuto del 50% per la ricerca industriale e del 25% per lo sviluppo sperimentale.