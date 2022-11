Accordi extraprocessuali per collaborare meglio con le autorità straniere

Occorre anzitutto considerare che, se nel 1997, anno della sua sottoscrizione, la Anti-bribery convention dell’Ocse vincolava tutti i maggiori Stati esportatori a livello mondiale, nel mutato scenario internazionale, non sono oggi vincolati alle sue stringenti obbligazioni nuovi attori del calibro di Cina, India, Thailandia, ecc. A ciò aggiungasi, sotto il profilo dell’“enforcement effettivo”, che solo poco più della metà degli Stati parte ha sinora condotto a termine un procedimento per corruzione internazionale e tra questi l’Italia figura tra i più attivi. Dal 1999 sono almeno 124 le indagini e 91 i procedimenti penali in Italia per il reato di corruzione internazionale, con la condanna di 22 persone fisiche e 10 persone giuridiche (trend peraltro in crescita dal 2011). Eppure sono altri gli Stati che vengono considerati – secondo noi ingiustamente – come campioni nel contrasto alla foreign bribery. Gli Stati Uniti, sin dall’entrata in vigore della Convenzione Ocse, si sono in qualche modo appropriati del ruolo di “gendarme mondiale”, chiamando a rispondere dinanzi alle proprie autorità (anche in conseguenza della previsione di larghissimi criteri di competenza territoriale) imprese di altri Paesi sospettate di coinvolgimento in condotte di corruzione internazionale. Attraverso procedure semplificate, le Autorità statunitensi e, in primis, il Dipartimento della giustizia e la Securities and exchange commission, ottengono dalle imprese sottoposte a indagine accordi stragiudiziali, anche per miliardi di dollari, sovente accompagnati da onerosi programmi di compliance. L’interesse delle imprese a trovare una rapida composizione della vertenza è multifattoriale: i) evitare il processo con lo strepitus fori che l’accompagna; ii) non soggiacere alle misure interinali che l’autorità potrebbe assumere (per esempio la sospensione dalle contrattazioni in Borsa). Sulla scia degli Stati Uniti, altri Paesi hanno introdotto nelle proprie legislazioni procedure più agili, generalmente indicate come non-trial resolution, costituenti oggi (secondo uno studio Ocse) quasi l’80% delle soluzioni offerte ai procedimenti di corruzione internazionale dagli Stati parte all’Abc (per gli Stati Uniti il 96%). Così il Regno Unito ha introdotto i Deferred prosecution agreement in Inghilterra e Galles con il Crimes & courts act del 2013 mentre la Francia si è dotata della Convention judiciaire d’intérêt public (Cjip) con la legge c.d. Sapin II del 2016.

La logica comune agli Stati con i quali l’Italia può – e forse deve – confrontarsi è quella di individuare, nel contrasto al grave fenomeno della corruzione internazionale, anche forme alternative e più agevolmente praticabili, rispetto al processo penale, che risente, attualmente, di una serie di criticità. Proviamo a evidenziarle:

1. il reato è modellato sulla corruzione interna, ma non è prevista – per ovvie ragioni – la punizione del pubblico ufficiale straniero (se non in casi limitatissimi), il che, però, incide negativamente sul piano della ricerca della prova, quantomeno con riferimento alla sussistenza dell’accordo corruttivo;

2. l’obbligatorietà dell’azione penale impone al pubblico ministero italiano di procedere indipendentemente dalle iniziative che intende prendere lo Stato di appartenenza del pubblico ufficiale in ipotesi “corrotto”, iniziative, di norma, influenzate fortemente dalla sua vicinanza alla compagine di governo;

3. l’assenza di una qualsiasi iniziativa nei confronti del pubblico ufficiale straniero contribuisce a rendere ostile l’opinione pubblica interna rispetto a un’indagine (e un processo) nei confronti di manager e società italiane che magari, per gli stessi fatti, hanno trovato un accordo con autorità estere (come è, più volte, capitato proprio con quelle statunitensi).