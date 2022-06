Accordi minilaterali per sciogliere i nodi della tassazione globale

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Ocse al World Economic Forum di Davos ha ammesso che il previsto accordo di aumentare le imposte pagate dalle multinazionali non sarà implementato nel 2023, come invece era stato annunciato. Una delle ragioni di questa impasse è certamente la notevole complessità delle guideline proposte dall’Ocse, ma vi è anche una ragione strutturale e cioè il fatto che l’organizzazione parigina sta cercando di raggiungere un consenso molto ampio (circa 130 Paesi) su una agenda estremamente dettagliata e, allo stesso tempo, non dispone di un’effettiva visione strategica: l’attenzione è focalizzata sui dettagli tecnici, ma vi è un reale problema di carenza di disegno istituzionale.

Gli Stati Uniti nell’aprile del 2021 avevano proposto un accordo per una global minimum tax in cui gli Stati in cui sono basate le multinazionali si sarebbero assunti l’obbligo etico e politico di tassare i profitti delle stesse su scala globale andando così a formare un’alleanza difensiva. Quando siffatta global minimum tax è oggetto di un accordo internazionale ogni Paese partecipante tassa in via unilaterale le proprie multinazionali a una aliquota minima (15% o superiore). Ne consegue che la global minimum tax non è un meccanismo sistemico internazionale per ripartire i profitti delle multinazionali tra i diversi Paesi, ma consta semplicemente dell’allineamento degli Stati in cui esse sono basate nel sottoporre a tassazione globale i profitti. In concreto, ogni Stato assume la responsabilità di tassare le proprie multinazionali.

Questa è la “strada maestra“ per affrontare alla radice il problema di arbitraggi fiscali posti in essere dalle multinazionali le quali intermediano tra lo Stato nel quale sono basate e lo Stato o gli Stati nei quali conducono le loro attività, al fine di ridurre o eliminare la tassazione trasferendo artificialmente i profitti alle aliquote più basse possibili. In questo scenario la strategia dominante per uno Stato è tassare le proprie multinazionali a livello globale in quanto ciò assicura un payoff ottimale, indipendentemente dal posizionamento

fiscale degli altri Paesi.

In concreto se lo Stato in cui è basata una multinazionale tassa i profitti globali sia domestici che esteri di essa indipendentemente da ciò che gli altri Stati – quelli in cui la multinazionale opera – fanno in termini tassazione o esenzione di siffatti profitti, allora non vi sarà mai il fenomeno della doppia non-tassazione perché ci sarà tassazione almeno a una aliquota minima (15% o più) nello Stato in cui la multinazionale è basata, con la conseguenza che le strategie fiscali aggressive dirette a trasferire artificialmente profitti

non avranno più alcuna efficacia.

La proposta degli Stati Uniti basata su questa idea aveva inizialmente attivato negoziati internazionali a livello Ocse. Il problema però è che l’Ocse non ha pienamente adottato questa proposta di una global minimum tax, ma ha via via introdotto meccanismi assai complessi che possono pregiudicare l’obiettivo di ottenere un regime di fiscalità internazionale che implica un cambio di paradigma verso forme di multilateralismo cooperativo.