Accordo Abi-sindacati: ecco le nuove regole per andare in banca dal 1° febbraio

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Con un sms, il sito, una mail, avvisi all’ingresso delle filiali, ogni banca provvederà ad informare tempestivamente i clienti dell’obbligo del possesso di green pass per accedere alle sedi a partire dal 1° febbraio. Così come della possibilità dell’uso dei canali digitali e del mobile banking. Inoltre fino al 28 febbraio nelle zone rosse e arancioni tornerà l’appuntamento, fatta eccezione per le esigenze non programmabili dei clienti, solo per operazioni di cassa, nel pieno rispetto del distanziamento, della limitazione delle presenze e dell’uso dei dispositivi. È quanto hanno definito ieri Abi e Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin nell’accordo che aggiorna le misure nel settore bancario per la salvaguardia della salute e sicurezza di lavoratori e clienti.

Il verbale prevede anche che ogni banca comunichi ai lavoratori le modalità scelte per il controllo del green pass e tenga conto del tempo impiegato per questa attività nella programmazione degli incarichi e nell’organizzazione del lavoro. In caso di tensioni le banche daranno chiare indicazioni ai lavoratori per la loro gestione, incluso il coinvolgimento delle forze dell’ordine.

Loading...

Come spiega Salvatore Poloni, presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di Abi, «abbiamo oggi condiviso misure per continuare ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell’attività bancaria e il sostegno all’economia anche con riferimento alla fase di avvio dell’obbligo per la clientela del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 per accedere ai servizi bancari e finanziari e postali».