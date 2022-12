Accordo fra Amazon e la Commissione Ue: così cambierà la gestione dei dati

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Si chiude con una sorta di patteggiamento l'indagine che la Commissione europea aveva aperto nei confronti di Amazon sulla gestione dei dati del marketplace. Il gigante americano ha infatti deciso di non utilizzare più i dati non pubblici dei venditori indipendenti sul suo marketplace per la sua attività di vendita al dettaglio. E l'antitrust Ue ha accettato la soluzione. Amazon si è inoltre impegnata ad affrontare le preoccupazioni relative al modo in cui la Buy Box (la sezione in alto a destra ...