Accordo Anima-Intesa Sanpaolo per sostenere la liquidità delle imprese

Sostegno alla liquidità delle imprese con la finalità di agevolare la gestione della cessione del credito derivante dalle agevolazioni fiscali, con particolare riferimento al Decreto Rilancio e al Superbonus del 110% per la riqualificazione energetica degli edifici, che prevede appunto la possibilità per le aziende di effettuare uno sconto in fattura pari all’importo dell’incentivo dedicato.

È la finalità dell’accordo siglato tra Intesa Sanpaolo e Anima (Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria meccanica varia a affine) che ha come oggetto il supporto alle oltre 1.000 imprese associate con un giro d'affari di circa 45 miliardi di euro.

La partnership offre alle aziende del comparto un pacchetto di soluzioni innovative che rispondono a un loro duplice bisogno: sostenerle nella fase di esecuzione dei lavori e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura. In questo modo sarà possibile consentire a tutta la filiera di disporre immediatamente della liquidità necessaria.

L'iniziativa si inquadra nell'ambito degli interventi previsti dai meccanismi del Superbonus e dagli altri incentivi fiscali introdotti dal Decreto Rilancio. Le soluzioni saranno riservate alle singole imprese o alle imprese costituite in filiera produttiva, nell'ambito del più ampio “Programma Sviluppo Filiere” di Intesa Sanpaolo, con la finalità di sostenere le Pmi fornitrici che ne fanno parte.

A favore degli associati Anima, Intesa Sanpaolo ha predisposto una struttura dedicata alla consulenza in finanziamenti europei con l'obiettivo di supportare le imprese nella partecipazione ai bandi promossi dalla Commissione Europea sui temi Ricerca e Sviluppo.

Particolare attenzione sarà anche rivolta a incentivare i finanziamenti S-Loan (Sustainability Loan), che Intesa Sanpaolo ha avviato da alcuni mesi a sostegno delle Pmi che intendono effettuare investimenti innovativi in base ai criteri Esg (Environment, Social and Governance).