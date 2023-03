Arabia Saudita e Iran ripristinano i rapporti diplomatici. Mediatrice: la Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Iran e l’Arabia Saudita hanno concordato di ristabilire le relazioni diplomatiche e riaprire le ambasciate dopo sette anni di tensioni. La grande svolta diplomatica, negoziata con la Cina, riduce la possibilità di un conflitto armato tra le nazioni, sia direttamente che in conflitti per procura nella regione.

L’intesa, raggiunta a Pechino questa settimana durante il cerimoniale del Congresso Nazionale del Popolo, rappresenta una grande vittoria diplomatica per i cinesi, che conferma come gli stati arabi del Golfo Persico stiano percependo il lento ritiro degli Stati Uniti dal Medio Oriente allargato. L’intesa arriva anche mentre i diplomatici hanno cercato di porre fine a una guerra durata anni nello Yemen, un conflitto in cui sia l’Iran che l’Arabia Saudita sono profondamente trincerati.

I due paesi hanno rilasciato un comunicato a tre con la mediatrice Cina. «Dopo l’attuazione della decisione, i ministri degli Esteri di entrambe le nazioni si incontreranno per preparare lo scambio di ambasciatori», ha detto la televisione di stato iraniana, aggiungendo che i colloqui si sono svolti nell’arco di quattro giorni.

Il comunicato congiunto chiede che il ristabilimento dei legami e la riapertura delle ambasciate avvengano «entro un periodo massimo di due mesi».

In un filmato trasmesso dai media iraniani, si può sentire Wang Yi, diplomatico anziano (capo della diplomazia) della Cina, offrire «congratulazioni sincere» per la «saggezza» dei due paesi. «Entrambe le parti hanno mostrato sincerità», ha detto. «La Cina sostiene pienamente questo accordo».

I media statali iraniani hanno pubblicato immagini e video ripresi in Cina durante l’incontro che mostrano Ali Shamkhani, il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran insieme al consigliere per la sicurezza nazionale saudita Musaad bin Mohammed al-Aiban e a Wang Yi.