Accordo tra Bnl ed Eni gas e luce per finanziamenti e crediti alla filiera energetica

Bnl e Ifitalia (società di factoring del Gruppo Bnp Paribas), si affiancano in qualità di partner finanziari a Eni gas e luce ed Harley&Dikkinson, per sostenere le imprese che aderiscono a CappottoMio, il servizio finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali e unifamiliari. Grazie a questo accordo, Bnl dà la possibilità alle imprese partner di Eni gas e luce, aderenti a CappottoMio, di accedere a finanziamenti, aperture di credito e facilitazioni creditizie, a supporto dei lavori da effettuare e dei servizi previsti.

Inoltre i clienti che scelgono CappottoMio potranno cedere, all’azienda partner di Eni gas e luce che effettua i lavori, il credito d’imposta stabilito dalla legge e corrispondere, anche in forma rateizzata, solo l’importo rimanente a saldo della spesa totale. Con Ifitalia sarà possibile rendere liquido il credito d’imposta attraverso il cosiddetto reverse factoring, mettendo così a disposizione dell’azienda fin da subito i capitali utili a proseguire nella propria attività, favorendo un circolo economico virtuoso.

«Con questo accordo, Eni gas e luce – ha commentato l’amministratore delegato Alberto Chiarini – intende fornire un ulteriore supporto alle imprese partner di CappottoMio per agevolarle nella realizzazione di interventi di efficienza energetica o di riqualificazione sismica di un edificio a ulteriore garanzia di qualità per il cliente. Ciò in coerenza con la strategia di Eni gas e luce di accompagnare le persone a fare un uso più razionale ed efficiente dell’energia, per usarla meno e meglio»

«Per il rilancio dell'economia e per una ripartenza il più rapida possibile in ogni campo –ha dichiarato Marco Tarantola, vice direttore generale di Bnl – abbiamo lanciato il Programma “Sviluppo Eccellenze del Made in Italy” mettendo a disposizione le sinergie con le società specializzate del nostro Gruppo come Ifitalia, per supportare le imprese e le economie di filiera. Siamo inoltre contenti di contribuire alla riqualificazione energetica degli immobili».

«Con il nuovo partner finanziario – ha concluso Alessandro Ponti, amministratore delegato di Harley&Dikkinson – si aggiunge un altro importante attore a sostegno del progetto di gestione della cessione del credito d'imposta volto ad avvicinare sempre di più le persone alla riqualificazione degli immobili e dunque alla sostenibilità».