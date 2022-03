Accordo sulle centrali rinnovabili fra Enel Green Power e Stantec

I punti chiave Altri contratti tra le due società

Enel Green Power si allea con la Stantec per il fotovoltaico. In particolare con l'accordo sottoscritto, che avrà una durata di 3 anni, il colosso delle rinnovabili affida alla Stantec la gestione di tutte le fasi successive all'autorizzazione di nuovi impianti; quello che tecnicamente è chiamato owner engineering. In questo modo Stantec affiancherà l’Enel Green Power in tutte le fasi di realizzazione degli impianti: dalla revisione tecnica della progettazione al sostegno nel procurement, dalla supervisione e monitoraggio delle attività di cantiere fino al collaudo e alla messa in esercizio.

L'accordo consolida una collaborazione pluriennale. Già dal 2013 le due aziende lavorano affiancate in numerosi progetti di sviluppo di impianti di energia rinnovabile in Italia e nel mondo.

Conferma l’amministratrice delegata della Stantec, Emanuela Sturniolo: «Siamo orgogliosi di poter confermare la nostra collaborazione con Enel Green Power continuando a contribuire alla strategia a sostegno della transizione energetica in cui questa importante azienda si sta impegnando».

Nell'ambito di un altro contratto siglato nel 2019 e tuttora in corso, Stantec sostiene l’Enel Green Power nella predisposizione di studi di fattibilità, progettazione e permitting sul territorio italiano per la realizzazione di nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, talvolta integrati con sistemi di stoccaggio a batterie o impianti di produzione di idrogeno). Nel 2021, inoltre, è stato raggiunto un nuovo accordo quadro per studi di impatto ambientale e studi specialistici (quali le relazioni di incidenza, paesaggistiche, archeologiche e di supervisione archeologica) legati alla realizzazione di impianti rinnovabili in Italia. Questi accordi si basano sulle competenze della Stantec nei settori dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia e delle infrastrutture.