Accordo Cersaie-Ice per favorire l’arrivo di buyer esteri al Salone di Bologna

«Da tempo Ice supporta il Cersaie e il settore della ceramica che, grazie alla combinazione di design e tecnologia, ben rappresenta nel mondo il Made in Italy – afferma il presidente dell’Agenzia, Carlo Ferro –. In Italia, le iniziative fieristiche in presenza ripartiranno in sicurezza da metà giugno. Vogliamo massimizzarne i risultati per gli espositori e gli organizzatori col supporto del sistema Paese. Ci impegniamo su questo fronte anche attraverso la promozione della sicurezza delle fiere in Italia e, nello specifico di BolognaFiere, attraverso l’incoming di operatori e influencer dall’estero».

L’accordo con Maeci e Ice si inserisce nel solco di una pluriennale collaborazione a sostegno delle iniziative di Cersaie in Italia e all’estero, h aggiunto Emilio Mussini, vice-presidente di Confindustria Ceramica: «Tornare a organizzare un evento fisico della portata di Cersaie, riportando i clienti a vivere direttamente le innovazioni del made in Italy, è fondamentale per la competitività internazionale delle nostre aziende – osserva Mussini –. Così come lo è per la ripartenza di tante aziende dei nostri territori che in termini di servizi, ricezione e ospitalità rendono possibile lo svolgimento della fiera».