Accordo Confindustria Moda, Cna Federmoda e Sportello Amianto per mascherine e dispositivi di protezione Oltre 200 candidature raccolte da PwC per aiutare concretamente rispettando gli obblighi di legge per la certificazione

Nuovo tassello nel grande mosaico delle reazioni del mondo produttivo all’emergenza coronavirus. Confindustria Moda, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, ha lanciato una campagna per la “raccolta” delle candidature delle aziende del tessile-moda per fornire tessuto-non-tessuto (Tnt) e riconvertire la produzione in quella di mascherine che scarseggiano. Nel contempo anche Cna Federmoda si era attivata con una call verso i propri associati per la raccolta di manifestazioni d’interesse per collaborare nella produzione di mascherine o altri dispositivi di protezione individuale per aiutare a superare la carenza di disponibilità in questo periodo di emergenza.

Il ruolo di PwC

Sono stati due post sui social del partner di PwC Italia, Erika Andreetta, responsabile del settore luxury goods, ad amplificare l’appello e in pochi giorni sono pervenute, per il tramite di PwC Italia, più di 200 candidature.

Un’azione intrapresa a seguito all’articolo 5 del Decreto Cura Italia del 16 marzo, che riguarda gli incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e, in particolare, per le disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.



Il coordinamento per la sicurezza

Importantissimo il coordinamento dello Sportello Amianto Nazionale, promotore e redattore della proposta di progetto di riconversione d’emergenza di stabilimenti sul territorio Italiano che delinea inoltre un preciso modello operativo delle reti di coordinamento controllo e gestione dei riassortimenti condiviso e gestito in sinergia con gli enti preposti e con il supporto del Commissario Straordinario.

Un lavoro di squadra

La redazione del piano denominato “Riconversione industriale nazionale Emergenza Covid”, dalla sua nascita alla presentazione ha visto il coinvolgimento sinergico di Confindustria Moda (Federazione Italiana Tessile, Moda e Accessorio) che rappresenta tutto il sistema tessile, moda ed accessori aggregando circa 66 mila imprese di confezione dislocate sull’intero territorio nazionale e di Cna Federmoda, struttura di rappresentanza del settore moda della Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa). L’Unione Cna Federmoda raggruppa i settori tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria, pellicceria, sartoria, occhialeria e attività connesse tutelando e rappresentando circa 25.000 imprese artigiane e Pmi del comparto – moda italiano sia produttrici in conto proprio che subfornitrici/produttrici conto terzi.



Verifiche e procedure

Lo Sportello Amianto Nazionale sta già provvedendo successivamente alla verifica di disponibilità del tessuto industriale confermata dai partner a strutturare una aggregazione di produttori di Tnt (tessuto non tessuto) presenti sul territorio nazionale presentando alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al commissario straordinario e al capo della Protezione civile il dettagliato protocollo di sistema che se ben supportato da Protezione civile, Commissario straordinario e Istituto Superiore di sanità sarà in grado di mettere insieme a strettissimo giro domanda da Regioni e strutture sanitarie e territori, con offerta di ingenti quantità di mascherine, camici, calzari , tute in Tnt made in Italy per gestire l’emergenza.