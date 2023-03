Stellantis, accordo sul contratto: aumento mensile di 207 euro in 2 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Alla fine l’accordo per il rinnovo del contratto Stellantis (CCSL, Contratto specifico di lavoro), con contestuale firma anche per Cnh Industrial, Iveco Group e Ferrari, è arrivato in mattinata e prevede una soluzione mista per rispondere al problema della perdita di potere d’acquisto: complessivamente nel biennio i minimi in busta paga saranno aumentati di 11,3 punti percentuali per un totale di oltre 207 euro mensili, con una una tantum da 400 euro a cui si affiancheranno 200 euro di flexible benefit.

Leggi anche / Stellantis, volano gli utili, premio ai dipendenti. Nel 2023 due nuove Fiat elettriche

Loading...

L’accordo in particolare prevede che i dipendenti in Italia potranno contare su un aumento in busta paga, a partire da marzo, pari al 6,5% – con un incremento medio di 119 euro che si aggiunge al 2% già erogato lo scorso anno – a cui da gennaio 2024 si affiancherà un ulteriore +4,5%, pari a 87,8 euro. Il nuovo contratto avrà durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica.

Il bonus da 400 euro sarà erogato in due tranche di pari valore, una nel mese di aprile e l’altra a luglio prossimo, mentre nel mese i lavoratori avranno a disposizione 200 euro netti di Flexible Benefit spendibili nella piattaforma welfare Cnhi, Iveco, Stellantis e in buoni carburanti per Ferrari. Il montante salariale generato dai minimi, dall’una-tantum e dai flexible benefit per il biennio è stimato in circa 4.300 euro medi.

«È un risultato particolarmente positivo e unico che farà sicuramente da apripista per altri rinnovi contrattuali nazionali – sottolineano il segretario nazionale della Fim-Cisl Roberto Benaglia e il responsabile Auto Ferdinando Uliano– ci eravamo impegnati con le lavoratrici e i lavoratori per recuperare a livello salariale il pesante taglio subito nel corso del 2022 e l'inflazione che peserà anche nel corso di quest'anno. Con questo contratto a differenza di altri contratti, recuperiamo l'inflazione, anche quella generata dagli energetici importati e lo facciamo in 12 mesi».