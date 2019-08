Accordo Dazn-Sky, dal 20 settembre nuovo canale per gli abbonati alla pay tv Tutto deciso per l'accordo Sky-Dazn. A quanto risulta al <i>Sole 24 Ore </i>, Dazn siglerà un accordo commerciale con Sky Italia che porterà all'interno della piattaforma di Casa Comcast una serie di offerte dedicate per la visione in streaming dei contenuti sportivi targati Dazn e anche l'apertura del canale satellitare DAZN1 di Andrea Biondi

L'accordo, che varrà sino alla scadenza dei diritti per il calcio di Serie A e Serie B in corso e cioè fino a giugno 2021, sarà valido per gli abbonati all’offerta satellitare di Sky e per quanto riguarda il timing, sulla base delle indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore l’accesso al canale DAZN1 da parte dei clienti Sky dovrebbe avvenire dal 20 settembre.

Sul canale 209 della piattaforma satellitare Sky gli abbonati che attiveranno l’offerta Sky-Dazn, potranno dunque accedere all’offerta di contenuti Dazn comprensiva delle tre partite a settimana della Serie A, i due incontri di Serie B Bkt per ogni turno e una selezione di incontri di calcio internazionale, avendo Dazn i diritti di Liga, Ligue 1, l'Eredivisie olandese ma anche i match di FA Cup e League Cup, la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana, la Major League Succer e i campionati giapponesi e cinesi.

L’offerta sarà disponibile per i clienti Sky via satellite con Sky Q, My Sky HD o Sky HD che abbiano attivato l'account Dazn, e si potrà sottoscrivere solo online, attraverso il sito e l’app, a partire da mercoledì 4 settembre. Per gli abbonati Sky Calcio e Sky Sport da più di 3 anni, l'offerta sarà a carico di Sky, cioè senza alcun costo aggiuntivo.