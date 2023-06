Accordo Dazn-Vivaticket, biglietti di eventi sportivi direttamente dalla app

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un accordo che permetterà ai tifosi di acquistare direttamente dall’app i biglietti per seguire le partite di calcio della propria squadra preferita. Dazn e Vivaticket hanno comunicato l’avvio di una partnership che segna l’ingresso nel ticketing della piattaforma streaming che ha in pancia, fra gli altri, i diritti per la Serie A.

Una notizia, questa dell’integrazione contenuto-ticketing che arriva nel giorno dell’avvio delle trattative private per i diritti audiovisivi delle prossime tre-cinque stagioni a partire dal 2024 che vedranno impegnate da una parte la Lega Serie A e dall’altra Dazn, Sky e Mediaset che si sono fatte avanti, ma con proposte ritenute insoddisfacenti. Al momento la Serie A è trasmessa interamente da Dazn e per 3 partite su 10 alla settimana da Sky

L’accordo fra Dazn e Vivaticket, spiega un comunicato, «avverrà per fasi. In fase di lancio, i tifosi potranno acquistare i biglietti su un sito web dedicato, che sarà pronto nelle prossime settimane. Dopo la fase iniziale di lancio, col tempo l'integrazione dello store Vivaticket in Dazn diventerà ancora più completa con la possibilità di utilizzare un solo account, fare acquisti con un click e vivere un'esperienza personalizzata in base ai propri interessi».

In una recente intervista al Sole 24 Ore il ceo di Dazn Stefano Azzi aveva parlato della ambizione di Dazn di essere «one stop shop per la Serie A». La partnership con Vivaticket si muove su questa falsariga. «Il ticketing delle partite di calcio sarà presto a portata di click sulla nostra app. La partnership stretta con Vivaticket player di riferimento per il mercato italiano e già partner di importanti squadre di calcio, rappresenta un unicum per Dazn nel Mondo e prosegue nella direzione di far diventare la nostra piattaforma punto di riferimento per i tifosi e business partner per le leghe sportive e le squadre», commenta lo stesso Azzi

«La collaborazione con un partner di questo spessore e prestigio ci porterà sicuramente grandi benefici, sia in termini di audience, per il raggiungimento di nuovi target, che di visibilità» ha dichiarato Silvano Taiani, ceo di Vivaticket. «L’accoppiata Vivaticket - Dazn rappresenta una novità senza precedenti, che ci aiuterà ad essere sempre più vicini ai nostri clienti mentre vivono le loro passioni. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di una partnership che possa portare a grandi sviluppi futuri».