Accordo sul debito Usa, Biden: «Abbiamo evitato il collasso economico»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

«Nessuno ha ottenuto tutto quello che voleva ma abbiamo evitato una crisi e un collasso economico». Lo afferma il presidente americano Joe Biden in merito all’accordo sull’aumento del tetto del debito approvato dal Congresso. Nel suo discorso alla Nazione dallo Studio Ovale della Casa Bianca, il presidente osserva come il via libera all’intesa era «essenziale». Il provvedimento continua a far crescere la «nostra economia e riflette i nostri valori come paese. L’unico modo in cui l’America può funzionare è tramite il compromesso e il consenso».

Con l’accordo «bipartisan» sul debito si è riusciti a evitare «una crisi e il nostro primo default della storia. Sarebbe stato irresponsabile, l’economia sarebbe scivolata in recessione e otto milioni di posti di lavoro sarebbero stati persi. Firmerò l’accordo sul tetto del debito» sabato, afferma il presidente Biden lodando lo speaker della Camera, Kevin McCarthy, e i leader di Camera e Senato. «Stiamo investendo nell’America, negli americani e nel futuro». Joe Biden ha poi elencato i successi della sua amministrazione: dal calo dei prezzi dei farmaci al piano per i semiconduttori.