Accordo tra Eni e Leonardo per progetti di decarbonizzazione

Eni e Leonardo hanno sottoscritto un accordo per lo sviluppo di iniziative congiunte in ambito sostenibilità e innovazione, con l’obiettivo di favorire il processo di transizione energetica e decarbonizzazione delle proprie attività.

La collaborazione, spiega una nota, si svilupperà nell’ambito dell’economia circolare per promuovere e accelerare la transizione energetica e la decarbonizzazione del settore aereospaziale, la produzione e l’impiego di energia da fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico degli immobili e degli stabilimenti produttivi, il riciclo dei materiali e la valorizzazione di scarti e rifiuti.

In particolare, l’intesa prevede la sperimentazione e l’utilizzo di biocarburanti sostenibili per l’aviazione e programmi di ricerca congiunti con specifico focus su e-fuels e idrogeno. La collaborazione prevederà anche la condivisione di best practice tecnologiche in materia Hse (health safety and environment) e di cibersicurezza.

Collaborazione strategica

«Con Leonardo - commenta Giuseppe Ricci, direttore generale energy evolution di Eni - avviamo una collaborazione strategica che ci consente di mettere a fattor comune competenze distintive chiave per dare ulteriore impulso e accelerare la transizione energetica del settore aerospaziale. Collaborando insieme potremo individuare progetti che guardano al futuro e che, ci auguriamo, potranno portare a nuove opportunità di business da sviluppare congiuntamente nel campo della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare».

«Siamo impegnati - prosegue Ricci - nella produzione di prodotti, servizi e soluzioni per raggiungere questo obiettivo, tanto nel settore dell’energia che in quello della mobilità. Soluzioni che vogliamo mettere a disposizione, e a fattor comune, per accompagnare questo processo di trasformazione in chiave di sostenibilità ambientale, sociale ed economica».