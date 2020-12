Accordo fatto su nuovi aiuti da 900 miliardi all’economia americana Nel pacchetto sussidi per i disoccupati, assegni di sostegno al reddito, fondi a scuole, ospedali e aziende. Superato uno scontro sui programmi Fed. di Marco Valsania

Accordo fatto negli Stati Uniti su nuovi aiuti economici per arginare la crisi da pandemia. Democratici e repubblicani al Congresso hanno raggiunto un compromesso che ha sbloccato un pacchetto da circa 900 miliardi di dollari, fondi che andranno a finanziare sussidi di disoccupazione, assegni di sostegno al reddito degli americani da 600 dollari ciascuno, finanziamenti per piccole aziende e per scuole, ospedali e distribuzione dei vaccini contro il coronavirus.

Un ultimo ostacolo era sorto davanti alla richiesta repubblicana di vietare futuri programmi straordinari di prestiti all'economia reale e alle municipalità da parte della Federal Reserve. Ma è stato superato in extremis con un linguaggio che circoscrive la messa al bando a soli nuovi piani speciali della Banca centrale che siano identici a quelli varati nell'anno passato. L'approvazione parlamentare del pacchetto è programmata per oggi, lunedì 21 dicembre. “Abbiamo finalmente raggiunto un accordo bipartisan”, ha annunciato il leader repubblicano del Senato Mitch McConnell dall'aula promettendo la finalizzazione di ogni dettaglio.

Un voto agganciato alla legge finanziaria annuale

Il progetto da 900 miliardi viene votato assieme alla legge finanziaria da 1.400 miliardi che stanzia le risorse per l'intero governo nell'anno fiscale 2021, fino al prossimo settembre. La finanziaria è composta in dettaglio di dodici legislazioni. Finora l'amministrazione americana aveva operato in assenza di una nuova finanziaria, grazie a ripetuti stanziamenti temporanei scattati dallo scorso settembre in avanti per evitare rischi di parziali shutdown. L'ultimo prolungamento, di 24 ore, è scattato domenica sera per consentire il voto di lunedì. Il Congresso varerà quindi in tutto fondi per oltre 2.300 miliardi, sommano i 1.400 legati alla finanziaria e i 900 del pacchetto anti-crisi.

Riparte il PPP

Tra le misure contenute nei nuovi aiuti, c’è un rilancio del Paycheck Protection Program, che elargisce fondi affinchè le aziende mantengano i livelli di impiego. Tra i provvedimenti più urgenti e di maggior impatto immediato ci sono inoltre nuovi sussidi settimanali federali di disoccupazione da 300 dollari, che si aggiungono a quelli statali. Due programmi di sussidi sono in particolare in scadenza a fine anno e senza il rinnovo sarebbero svaniti: uno è destinato a lavoratori che non avrebbero diritto al tradizionale sostegno a livello statale, ad esempio freelancers e dipendenti della gig-economy; il secondo viene utilizzato quando i tradizionali benefit statali vengono vengono esauriscono. Cruciali sono anche soccorsi per gli affitti e i buoni pasto, davanti al crescente dramma di sfratti e insicurezza alimentare.