Accordo tra Gruppo 24 ORE e ilMeteo.it Al via la collaborazione per la fornitura di contenuti meteo a Radio 24 e, da marzo, al sito IlSole24Ore.com

2' di lettura

Prende il via da gennaio 2021 la collaborazione tra il Gruppo 24 ORE e ilMeteo.it, il sito meteo più visitato dagli italiani con quasi 5milioni di utenti medi per giorno (fonte Audiweb, agosto 2020) e con quasi 10 milioni di utenti sulla sua app. Una collaborazione che parte con la fornitura di contenuti meteo a Radio 24 per ampliarsi, a marzo, al sito IlSole24Orecom.

A partire dal mese di gennaio, ilMeteo.it fornisce a Radio 24 i bollettini meteo elaborati dal suo staff per un'informazione puntuale, precisa e sempre aggiornata sulle previsioni meteorologiche. In particolare, grazie alla nuova collaborazione l'emittente radiofonica - che raggiunge 2.345.000 ascoltatori nel giorno medio ed è la più affine al target business nel panorama radiofonico nazionale (Fonte: TER 2019) - offrirà ai propri ascoltatori più di 40 appuntamenti di approfondimento meteo a settimana. Sono infatti previsti 5 aggiornamenti dal lunedì al venerdì, che salgono a 8 durante il weekend.

In linea con lo stile chiaro e immediato di Radio 24, i bollettini sono divisi in 3 fasce orarie con contenuti differenti a seconda del blocco: temperature e previsioni per la giornata nelle prime ore della mattina, veloci aggiornamenti sulla situazione meteorologica nelle ore centrali e infine la sera previsioni approfondite sul meteo del giorno successivo.

A partire da marzo 2021 la collaborazione si estenderà alla fornitura di contenuti per il sito del Sole 24 Ore, che offrirà al proprio pubblico – che ha visto una crescita anno su anno del 69% con 1.213.000 utenti attivi a novembre 2020 nel giorno medio (Fonte: Audiweb TDA 2.0 AWDB) - una sezione dedicata alle previsioni metereologiche con contenuti interamente forniti da ilMeteo.it.

“Siamo molto contenti di iniziare la collaborazione con ilMeteo.it sia sul fronte di Radio 24 sia, a breve, sul sito del Sole 24 Ore, con l'obiettivo di fornire ai nostri ascoltatori e utenti un servizio aggiornato e affidabile di alta qualità garantito da uno dei leader del settore tra i più seguiti e con una grande esperienza nella fornitura di servizi b2b” commenta Federico Silvestri, Direttore Generale di 24 ORE System, concessionaria pubblicitaria del Gruppo 24 ORE, e Direttore Divisione Radio 24.