Accordo Hitachi Rail-A2a per energia da fonti rinnovabili

I punti chiave L’accordo

Obiettivo emissioni zero

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Hitachi Rail, società del gruppo giapponese Hitachi presente in Italia con stabilimenti in Toscana, Campania e Calabria, compie un ulteriore passo in avanti verso la riduzione delle emissioni climalteranti. Hitachi Rail e il gruppo energetico A2a hanno siglato un accordo, della durata di 20 anni, che prevede la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile nei siti di Hitachi a Reggio Calabria, Napoli e Pistoia. A Pistoia, ad esempio, Hitachi produce i Frecciarossa per Trenitalia, mentre a Reggio Calabria sono fabbricati i convogli per le metropolitane di tutto il mondo.

L’accordo

Nello specifico, il gruppo A2a installerà oltre 40mila pannelli solari nei prossimi due anni sia sui terreni sia sui tetti degli stabilimenti produttivi, per un totale di oltre 100mila metri quadrati di superficie. A2a si occuperà di sostenere l’investimento iniziale e la manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata contrattuale di 20 anni, durante i quali Hitachi Rail si impegna ad acquistare l’energia verde prodotta a prezzi concordati.

Loading...

L’iniziativa prevede la costruzione da parte di A2a di impianti di ultima generazione capaci di produrre circa 19 GWh/anno di energia, pari al 60% del fabbisogno medio annuo dei sei siti italiani di Hitachi Rail (31 GWh/anno). L'obiettivo è quello di fornire energia green per l'autoconsumo alle aree produttive che ospiteranno i pannelli fotovoltaici.

Il progetto oltre a determinare un risparmio importante in termini di costi industriali per Hitachi Rail, comporterà una consistente riduzione di emissioni di CO2 a favore delle comunità e del Paese quantificabili in circa 7mila tonnellate di CO2 annue, equivalenti alla creazione di un bosco di 5 ettari con 42mila nuovi alberi.

Obiettivo emissioni zero

Hitachi Rail compie un ulteriore passo in avanti verso la riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti, contribuendo al raggiungimento, a livello globale, dell’obiettivo fissato da Hitachi di raggiungere emissioni zero dei propri principali siti produttivi entro il 2030 e la neutralità delle emissioni di carbonio in tutta la propria catena del valore entro il 2050, come annunciato a COP26.