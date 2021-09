Accordo Ice-Amazon, sostegno alle Pmi italiane anche in Giappone ed Emirati Arabi

3' di lettura

La vetrina Amazon dedicata ai prodotti Made in Italy di migliaia di piccole e medie imprese si affaccia su due nuovi mercati: Giappone ed Emirati Arabi Uniti. Rinnovato l’accordo tra Ice (l’Istituto per il commercio estero) e Amazon per favorire la formazione e la distribuzione via e-commerce del Made in Italy prodotto da migliaia di Pmi italiane, che difficilmente, senza un supporto, si sarebbero avvicinate alle vendite digitali.

L’offerta

All’interno della vetrina – con una selezione già disponibile, rispettivamente, di oltre 85mila per il Giappone e circa 30mila prodotti Made in Italy per gli Emirati – i nuovi clienti giapponesi ed emiratini possono trovare prodotti provenienti da ogni parte d’Italia, con la possibilità di scoprire 10 percorsi regionali dedicati ad altrettante regioni come Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Oltre il 10% della selezione su Amazon Made in Italy è presente nella categoria “casa e arredo” (design), oltre il 30% in “abiti e accessori” (fashion), circa il 10% circa in “cucina e cantina” (food). La vetrina è già disponibile nei negozi Amazon in Europa e negli Stati Uniti (Amazon.it, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es e Amazon.com), e viene inaugurata, oggi, anche per i clienti giapponesi ed emiratini sugli store Amazon.co.jp (Giappone) e Amazon.ae (Emirati Arabi Uniti).

Intesa dal 2019

La prima intesa tra Agenzia Ice e Amazon, siglata nel 2019, ha avuto l’obiettivo di digitalizzare e far crescere le piccole e medie imprese italiane in Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti e, da oggi, anche in Giappone e negli Emirati Arabi Uniti. L’accordo prevede la realizzazione di un piano di promozione e sviluppo per le aziende con prodotti all’interno della vetrina di Amazon dedicata esclusivamente al Made in Italy, nonché un piano di formazione per la vendita online e attività di marketing che promuovano i prodotti e accrescano le vendite all’estero. In più, le aziende che aderiranno al programma potranno contare sul supporto degli esperti di Amazon in tutte le fasi del loro percorso, tramite una consulenza dedicata con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo e la crescita del loro business.

Dal 2019 ad oggi l’intesa ha coinvolto oltre 1600 Pmi , di cui il 70% conta non più di 9 addetti, realizzato 15 eventi formativi sul territorio e circa 60 webinar tenuti da esperti di e-commerce.

«È un piacere presentare il rinnovo e l’estensione del primo dei 28 accordi con cui stiamo portando 7mila Pmi italiane nell’e-commerce. Abbiamo, infatti, lanciato questa iniziativa nel 2019 nel quadro di una nuova strategia di Ice per l’ammodernamento dei servizi alle imprese verso il digitale – ha affermato Carlo Ferro, presidente di Ice –. Dalla partenza del progetto, abbiamo fatto molti passi avanti con Amazon per le 1682 imprese ammesse nelle 5 vetrine, di cui 700 stanno già vendendo online. Le piccole e medie imprese che hanno iniziato a vendere su Amazon per effetto dell’accordo con Agenzia Ice hanno messo a disposizione dei clienti Amazon oltre 100mila nuovi prodotti».

La vetrina Made in Italy di Amazon

Creata nel 2015, la vetrina Amazon Made in Italy è dedicata ai prodotti italiani che possono essere classificati come Made in Italy secondo le normative vigenti e permette agli artigiani e alle piccole e medie imprese italiane di far conoscere i prodotti del nostro Paese nel mondo. La selezione dei prodotti Made in Italy disponibili in tutti i negozi Amazon ha raggiunto quota 1 milione. «Il numero delle imprese che fanno parte della vetrina – ha detto Ilaria Zanelotti, marketplace director Amazon Italia – è cresciuto negli anni ed oggi sono più di 3.500 gli artigiani e le Pmi che vendono i propri prodotti al suo interno. Oltre 700 di queste ha già iniziato vendere i propri prodotti sulla vetrina Made in Italy di Amazon proprio per effetto dell’intesa tra Agenzia Ice e Amazon sulle oltre 1600 coinvolte. nell’attività di formazione. Imprese che sosteniamo anche sul fronte della tutela dei marchi e della proprietà intellettuale, attraverso la possibilità di registrare il proprio marchio su Amazon per facilitare l’attività di machine learning che monitora i nostri canali online alla ricerca di contraffazioni».