Accordo tra Iit e Università di Genova per nuovi progetti sull’intelligenza artificiale L’obiettivo è rendere Genova, dove già lavora l’unità italiana di Ellis (European laboratory for learning and intelligent systems), un hub del settore per attirare ricercatori e studenti dall’Italia e dall’estero

L’obiettivo è rendere Genova, dove già lavora l’unità italiana di Ellis (European laboratory for learning and intelligent systems), un hub del settore per attirare ricercatori e studenti dall’Italia e dall’estero

2' di lettura

L’Iit (Istituto italiano di tecnologia) e l’Università di Genova puntano sull’intelligenza artificiale siglando un nuovo accordo per la costituzione di una joint initiative sul machine learning.

Nasce così Ai initiative Genova, mirata a consolidare ed espandere le attività di Iit e Unige e a rendere il gruppo di ricerca un incubatore di nuovi progetti, avendo come focus la formazione di giovani talenti e il trasferimento tecnologico verso le imprese.

Loading...

Iit e Unige hanno di recente costituito l’unità italiana Ellis Genova, che fa parte della rete europea European laboratory for learning and intelligent systems, costituita da 30 laboratori d’eccellenza internazionali

L’obiettivo della rete è di consentire all’Europa di competere con Stati Uniti e Cina, Paesi con forti investimenti nell’intelligenza artificiale, attraverso un'intensa collaborazione tra i migliori laboratori del continente e la promozione di un impegno economico dei diversi membri dell’Ue

Il nuovo accordo tra i due istituti genovesi rappresenta un’ulteriore prova della volontà di rendere Genova una città attrattiva per i ricercatori e studenti dell’intelligenza artificiale italiani e stranieri.