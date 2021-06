Accordo Inps-Mef, da domani si sblocca la cassa Covid

1' di lettura

Si sblocca la partita sulla cig. Inps e Mef hanno definito tecnicamente, come previsto, la norma approvata in Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì 5 giugno che consente all'Istituto di autorizzare ulteriore Cassa integrazione Covid nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti di spesa e monitoraggio prospettico. Lo annuncia un comunicato dell’Istituto guidato dall’economista, Pasquale Tridico. Nella giornata di domani, quindi, riprenderanno le autorizzazioni relative agli ammortizzatori d’emergenza, fermi da qualche giorno per l’esaurimento del “plafond” a disposizione.

La vicenda

Il problema Cig, anticipato da questo giornale, era sorto il 28 maggio, quando l’Inps ha congelato le autorizzazioni per le richieste presentate dalle imprese per ottenere l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (Fis), destinato al terziario e alle pmi. Qualche giorno dopo, i primi di giugno, erano finite in stand by anche le domande presentate per utilizzare la cig ordinaria e in deroga, sempre con la causale emergenza Covid-19. Dunque anche le imprese del commercio, della manifattura, delle costruzioni si sono viste congelare le richieste di autorizzazione all’uso dell'ammortizzatore sociale emergenziale. Lo scorso venerdì in Cdm, fuori sacco - secondo quanto ha spiegato l'ufficio stampa del ministero del Lavoro -, «è stata accolta la proposta del ministro Andrea Orlando previa una puntuale definizione da parte del ministero dell’Economia». Adesso arriva la nota ufficiale dell’Inps, che definisce la vicenda. La norma sarà inserita nel decreto sull’assegno unico.

