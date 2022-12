Accordo tra Intesa e Unoenergy: ceduti crediti per 500 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Intesa Sanpaolo e gruppo Unoenergy (con sede operativa a Sanremo) siglano un accordo in Liguria - il primo della banca sul territorio - per la ricessione di crediti fiscali legati al superbonus, per un valore di 500 milioni di euro per quattro anni. Con quest’operazione, da settembre l’istituto di credito ha ceduto crediti per circa 2,7 miliardi, con il meccanismo della “quarta cessione”.

Il gruppo guidato da Carlo Messina e Unoenergy, da 20 anni uno dei principali operatori privati sul territorio nazionale per la fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico, hanno dunque firmato il patto per la ricessione dei crediti fiscali legati al superbonus. Intesa Sanpaolo, peraltro, è stata la prima banca italiana a dare piena attuazione al decreto Aiuti, che ha previsto la ricessione al mondo delle imprese.

Riavviare la cessione dei crediti

Il contratto con Unoenergy, spiega una nota, «risponde alla logica di riavviare progressivamente il mercato della cessione dei crediti: l’obiettivo del gruppo Intesa è coinvolgere un cospicuo numero di imprese per ampliare la propria capacità fiscale, oggi satura».

Le aziende, infatti, «sono la controparte essenziale e decisiva per dare impulso al mercato delle ricessioni in una prospettiva di rilancio e ampliamento dell’attività, oltre che per fornire supporto a numerose imprese liguri e nazionali del settore delle costruzioni e alle famiglie in difficoltà a causa del blocco delle cessioni».

Dare riscontro alle aziende

Grazie all’accordo con Unoenergy, la banca, potrà più agevolmente «dare un riscontro ai clienti in attesa di poter cedere i propri crediti, assicurando loro gli adempimenti normativi e mantenendo la rigorosa attenzione condotta finora nella verifica documentale. Un metodo che ha consentito a Intesa - prosegue la nota - di costruire un portafoglio di crediti di qualità e che oggi ne agevola la ricessione senza rischi per i clienti, con un modello di offerta distintivo sul mercato».