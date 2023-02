Accordo Keller Williams-Reopla per valutazioni immobiliari precise al 90%

I punti chiave L’intesa

La piattaforma

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il franchising immobiliare Keller Williams ha scelto di utilizzare l’Avm (Automated valuation model) di Reopla, proptech torinese parte del gruppo Sprengnetter, per fornire ai clienti le valutazioni automatiche online più precise sul mercato e ai propri agenti immobiliari un innovativo strumento di lavoro per assisterli nella loro attività quotidiana. L’Avm di Reopla, infatti, è lo strumento più preciso del mercato immobiliare: grazie a big data e intelligenza artificiale, riesce a valutare fino a 100 immobili al secondo con una percentuale di errore inferiore del 15% rispetto alla media del mercato.

L’intesa

Come spiegano i vertici di Keller Williams, grazie all’Avm di Reopla, capace di calcolare in modo oggettivo il valore di uno o più immobili in pochi decimi di secondo, rielaborando grandi quantità di big data attraverso algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning, gli agenti potranno aumentare la propria conoscenza del mercato e offrire ai clienti un ulteriore strumento di consulenza condividendo con loro informazioni e analisi comparative a dimostrazione del fatto che la valutazione immobiliare poggia su basi solide. Saranno infine in grado offrire proposte personalizzate, in linea con ogni necessità.



Loading...

«Ci sono più di 1 milione di utenti che cercano online quanto vale la propria casa e vogliono una risposta immediata: chi prima trova una soluzione a questa richiesta ottiene un vantaggio competitivo sul mercato – ha spiegato Patrick Albertengo, co-founder e amministratore delegato di Reopla –. Il nostro modello di valutazione, da anni, supporta gli operatori del settore immobiliare con stime il molto vicine al reale valore di mercato del bene. Inoltre, l’Avm accompagna la valutazione con un report che fornisce statistiche e informazioni sull’andamento del mercato nella zona, che dimostra l’accuratezza della valutazione fornita».

«Il mercato immobiliare è sempre un mercato locale, di conseguenza l’agente deve rappresentare per il cliente un esperto conoscitore del territorio di sua competenza – ha aggiunto Alessio Bucciarelli, team leader di Keller Williams –. Oltre a dare più strumenti agli agenti immobiliari, l’Avm è un'opportunità per offrire un’esperienza sempre migliore ai clienti e portare trasparenza nel mercato, con valutazioni ancora più affidabili».

La piattaforma

La piattaforma elabora i principali dati dell’immobile, come la tipologia, la superficie o l'indirizzo, insieme a eventuali ulteriori informazioni recuperate da fonti esterne (per esempio dal catasto o dagli annunci immobiliari) e fornisce una valutazione automatica utilizzando modelli matematici e statistici. Grazie alla sua rapidità è in grado di valutare circa 100 immobili al secondo, individuando variazioni di prezzo anche in aree molto piccole, con una precisione media del 91% e una percentuale di errore del 15% inferiore rispetto alla media del mercato