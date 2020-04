Accordo con le Poste, saranno i carabinieri a portare la pensione a casa agli over 75 Il servizio non sarà però disponibile per coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari di Cristina Casadei

(IMAGOECONOMICA)

Dopo l’anticipo e il pagamento delle pensioni in ordine alfabetico per evitare assembramenti a rischio in questa fase di emergenza sanitaria, Poste va incontro ai pensionati over 75 con un nuovo accordo. La società ha infatti sottoscritto con l’Arma dei Carabinieri una convenzione grazie alla quale chi ha più di 75 anni, ha una prestazione previdenziale in un ufficio postale e la riscuote normalmente in contanti, potrà chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro a casa, delegando al ritiro i carabinieri. È una convenzione che nasce anche grazie alla comune vocazione alla prossimità verso i territori e le categorie più fragili sia delle Poste, sia dei Carabinieri e andrà avanti per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.

Con questa iniziativa sarà possibile tutelare i pensionati anche dai reati a loro danno, come truffe, rapine e scippi. In pratica i Carabinieri riscuoteranno le pensioni negli sportelli degli Uffici Postali e le consegneranno a casa dei beneficiari che ne abbiano fatto richiesta a Poste Italiane, rilasciando un’apposita delega scritta. Per comunicare la propria adesione i pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni. Il servizio non sarà però disponibile per coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano nella stessa casa o molto vicini ai loro famigliari.