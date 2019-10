Accordo M5S-Pd: salta lo «scudo» per l’ex Ilva. Il dossier in un altro provvedimento In sostanza il governo darà parere favorevole all’emendamento grillino per la soppressione dell’articolo 14 del decreto “salva imprese” all’esame delle commissioni Industria e Lavoro del Senato di Carmine Fotina

Salta lo «scudo» legale per ArcelorMittal. Dopo le indiscrezioni di ieri, 16 ottobre, la conferma sarebbe arrivata al termine di una riunione di maggioranza M5S-Pd al Senato. Il clamoroso dietrofront è stato deciso in queste ore.

In sostanza il governo darà parere favorevole all’emendamento grillino per la soppressione dell’articolo 14 del decreto “salva imprese” all’esame delle commissioni Industria e Lavoro del Senato.

L’unico parziale compromesso è un ordine del giorno che sarà approvato in Aula in cui il governo si impegna a ridiscutere la materia in un prossimo provvedimento.

L’immunità penale per i vertici dell’ex Ilva era stata abolita nel decreto crescita di aprile, è stata reintrodotta nel decreto salva Imprese e ora viene di nuovo cancellata. Un caso politico. E non solo. Perché ora ArcelorMittal potrebbe davvero gettare la spugna e abbandonare l’investimento su Taranto.