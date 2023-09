Accordo tra Mangia’s e Hilton che porta a sei i Curio Collection in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È il Mangia’s Santa Teresa Sardinia il sesto hotel italiano che entra nel portfoglio dei Curio Collection by Hilton in seguito a un accordo di franchising con Hotel investment partners (Hip), la piattaforma di investimento alberghiero di Blackstone, e Mangia’s, una delle principali società di gestione alberghiera in Sicilia e Sardegna. Con l’inserimento nel sistema di prenotazioni di Hilton il Santa Teresa beneficia di una visibilità planetaria da parte di una clientela altospendente partendo da una base di oltre 165 milioni di clienti Hilton fidelizzati. Un passo che molto probabilmente permetterà di allungare la durata della stagione estiva. «Consolidiamo il rapporto con Hotel investment partners e iniziamo a lavorare con Mangia’s, operatore leader nel segmento leisure in Italia, per introdurre un terzo hotel Curio Collection by Hilton in Sardegna - dice Alan Mantin, managing director, development, Southern Europe di Hilton -. La crescita dei nostri resort nel Mediterraneo si è intensificata negli ultimi anni e il carattere unico di Curio Collection by Hilton ci ha aiutato ad aprire diversi hotel nell’area». L’hotel Santa Teresa è stato oggetto di un piano di rinnovamento delle camere e degli spazi comuni, frutto di un investimento di 12 milioni, che ha permesso alla struttura di diventare un 5 stelle. Nel corso dei prossimi mesi la struttura di Santa Teresa di Gallura verrà arricchita di una spiaggia privata con lettini riservati esclusivamente agli ospiti, che potranno praticare una serie di sport acquatici, tra cui lo stand-up paddle e la canoa. «L’hotel offrirà agli ospiti una miscela impareggiabile di fascino, relax e avventura - aggiunge Marcello Mangia, Ceo e presidente -. Unendo le forze con Hilton e Hip, saremo in grado di offrire un’esperienza unica ai milioni di visitatori annuali della Sardegna e non vediamo l’ora che questa novità si aggiunga al nostro portfolio di proprietà italiane». Tra i servizi dell’hotel ci sono due ristoranti e un bar. Il Donna Floriana offrirà un’esperienza culinaria esclusiva, dove il pesce fresco sarà servito con ricette italiane tradizionali e creative mentre Il Perseo, sarà il ristorante a buffet con piatti della cucina internazionale. Tra le attività outdoor le due piscine, un campo da tennis, una palestra e un’area benessere con quattro cabine per trattamenti.