Accordo tra Marcolin e Gruppo Swatch per le montature Omega e Longines L’azienda veneto e il colosso svizzero annunciano la partnership, confermando la vivacità del settore di Giulia Crivelli

3' di lettura

Ancora segnali di estrema vitalità e dinamismo del settore dell’occhialeria di alta gamma, il cui fulcro è da sempre l’Italia e in particolare il distretto del Cadore. Marcolin e il Gruppo Swatch hanno hanno appena annunciato di aver avviato una collaborazione per il design, la produzione e la distribuzione di occhiali da sole e da vista maschili e femminili per i brand Omega e Longines, tra i marchi di punta di orologeria del portafoglio del gruppo Swatch, una collaborazione rinnovabile e valida sino a fine dicembre 2022. Marcolin è tra i leader del settore, con un portafoglio che

comprende, tra gli altri, Tom Ford, Bally, Moncler, Sportmax, Ermenegildo Zegna, Victoria's Secret, Roberto Cavalli, Atelier Swarovski, Tod's, Emilio Pucci, Swarovski, Dsquared2, Guess, Diesel, Timberland, Gant e Harley-Davidson e nel 2018 l'azienda ha venduto circa 14,6 milioni di occhiali (nella foto in alto, l’ad di Marcolin Massimo Renon e una foto della sede dell’azienda).

La collezione Longines

«Sviluppata nel rispetto dei criteri di qualità più rigorosi e con una minuziosa cura per i dettagli, la nuova linea coniuga l’estetica e il know-how tecnico del marchio per offrire prodotti eleganti e dalle alte prestazioni che rispecchiano le caratteristiche degli orologi», si legge nel comunicato diffuso dalle due aziende. Gli occhiali da sole in particolare sono classificati in tre segmenti: Classic, caratterizzati da un’eleganza senza tempo, Heritage, ispirati all’illustre storia del marchio, e Sport, definiti da una continua ricerca di innovazione e performance.

Il commento del ceo di Marcolin

«Marcolin Group ha sviluppato con cura meticolosa occhiali Longines estremamente riconoscibili, identificabili per l'inconfondibile eleganza e il design sportivo, concepiti per coloro che apprezzano l'autenticità e ricercano prodotti dalla qualità elevata – spiega Massimo Renon, ceo di Marcolin Group –. Siamo orgogliosi di essere loro partner e di poter convertire la spiccata eredità del marchio in occhiali da sole e da vista straordinari, prodotti nel segno dell'eccellenza». La collezione di occhiali da sole sarà disponibile in autunno in selezionate boutique Longines.

L'intera collezione sarà in vendita attraverso il network distributivo di Marcolin Group a partire da novembre 2019.

La nuova collezione Omega

Per la maison Omega non si tratta di un debutto nell’eyewear, ma di un’evoluzione, che affianca alle montature da sole lanciate nel 2016 quelle da vista. «La collezione eyewear Omega realizzata da Marcolin Group è prodotta in Italia con materiali di altissima qualità e con un'attenzione ossessiva per i dettagli, ad enfatizzare l'esclusività del marchio – sottolinea Renon –. Lo spirito pionieristico di Omega, unito alla comprovata e lunga esperienza nel campo del lusso, precisione e innovazione, esaltano ulteriormente il portafoglio di marchi di Marcolin Group in termini di raffinatezza ed eccellenza».

Distribuzione allargata

Con il crescente successo della linea di occhiali del marchio, Omega ha ampliato la distribuzione a retailer indipendenti, in aggiunta alle boutique aziendali e all'online shop. La nuova collezione eyewear beneficerà di una distribuzione ampliata attraverso la rete di Marcolin Group. A partire da novembre 2019, gli occhiali saranno disponibili a livello globale in ottici selezionati, department stores e nelle boutique del brand.