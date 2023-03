Accordo Mic-Vicariato, Pantheon non più gratis: biglietto a 5 euro. Romani esclusi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al Pantheon biglietto di ingresso 5 euro ma diverse categorie potranno comunque accedere gratuitamente. Il 70 % del ricavato andrà al Ministero della Cultura, il 30 % alla diocesi di Roma. È la nuova convezione sul Regolamento d’uso della basilica di Santa Maria ad Martyres, meglio conosciuta come Pantheon. A sottoscrivere l’accordo, il MiC, rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale Musei e dal Direttore della Direzione Musei statali città di Roma, e il Capitolo della basilica di Santa Maria ad Martyres. L’accesso ai fedeli per la partecipazione alle attività religiose e di culto sarà totalmente libero. La Diocesi di Roma utilizzerà le risorse per attività caritative e culturali e per attività di manutenzione, conservazione e restauro di chiese di proprietà statale presenti nel suo territorio.

Sangiuliano: per biglietto Pantheon escluderemo romani



«Diamo oggi seguito a un impegno che avevo assunto nei primi giorni del mio ministero: far pagare in maniera molto ridotta e modica un biglietto per l’accesso al Pantheon». Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano in occasione della firma dell’accordo con il Capitolo della basilica di Santa Maria ad Martyres per il Pantheon. «Si tratta di un progetto articolato che ovviamente esclude le funzioni religiose ordinarie e straordinarie, poi definiremo anche l’esclusione dal pagamento dei cittadini della capitale. Escluse chiaramente tutte quelle categorie che già non pagano l’accesso ai musei, cioè i ragazzi fino ai 18 anni mentre quelli fino a 25 pagano due euro, le categorie protette e i loro accompagnatori, le scolaresche e i loro docenti» ha spiegato il ministro.

I tempi di introduzione del biglietto

Con successivi accordi tra il ministero e il Comune di Roma saranno disciplinati l’accesso gratuito per i residenti nella Capitale e la destinazione di parte delle risorse all’Amministrazione capitolina. Il biglietto sarà introdotto non appena si concluderanno i passaggi tecnici necessari per consentire l’acquisto del tagliando da parte dei visitatori