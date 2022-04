Accordo sulle nuove regole Ue per il Web: più responsabilità delle Bigh Tech sui contenuti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«L’accordo di oggi sul “Digital services act” è storico. Le nostre nuove regole proteggeranno gli utenti online, garantiranno libertà di espressione e opportunità per le imprese. Ciò che è illegale offline sarà effettivamente illegale online nell’Unione europea. Un segnale forte per persone, aziende e paesi in tutto il mondo».

Così la presidente della Commissione europea ha annunciato con un tweet nella notte l’accordo politico con il Consiglio e l’Europarlamento sul disegno di legge che impone alle Big Tech una maggiore responsabilità sui contenuti illegali o nocivi che circolano sulle loro piattaforme.

Il negoziato tra le tre istituzioni comunitarie era iniziato venerdì mattina ed è andato avanti ad oltranza fino a notte fonda. Lo sforzo dei negoziatori è stato di conciliare le differenze su alcuni degli aspetti più tecnici del testo. I punti da affrontare erano quindici, inclusi gli obblighi per i motori di ricerca di rimuovere dai risultati i siti web che diffondono contenuti illegali, i rischi sistemici delle grandi piattaforme, le strategie pubblicitarie manipolative note come modelli oscuri, le modalità di sorveglianza e il protocollo del meccanismo di crisi previsto per le situazioni di emergenza.

Loading...

Insieme al Digital Markets Act (Dma), che ha ottenuto la luce verde lo scorso 24 marzo, il Dsa fa parte di ampio progetto di legge Ue per frenare lo strapotere di mercato e gli abusi dei giganti del web come Google, Amazon, Facebook e Apple e di tutte le grandi aziende del tech con oltre 45 milioni di utenti nell’Ue. «Le nuove regole dell’Ue per i servizi digitali metteranno fine al WildWestWeb in cui le grandi piattaforme stabiliscono le regole da sole e i contenuti criminali diventano virali», ha commentato Arba Kokalari, europarlamentare che ha negoziato il Dsa per conto del gruppo dei Popolari.