Accordo di Piaggio con i cinesi di Foton per i city truck elettrici Porter

Nel primo semestre dell’anno nel settore veicoli commerciali il Gruppo Piaggio ha venduto 57.100 unità, in aumento del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un fatturato netto pari a 215,9 milioni di euro, in crescita del 21,8%, con il mercato indiano che ha ripreso vigore e l’area Emea & Americas con un fatturato in crescita del 2%.

