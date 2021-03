Accordo pubblico-privati per il nuovo hub vaccinale di Genova

I punti chiave Asl insieme ai privati

Primo hub della Liguria

Vaccini di due tipi

2' di lettura

«È il primo progetto a livello nazionale che fonde sanità pubblica e privata e ne sono particolarmente orgoglioso». Con queste parole il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, presenta il nuovo hub per le vaccinazioni che è in corso di allestimento (come si vede dalla foto) nel padiglione Jean Nouvel della ex Fiera di Genova e sarà aperto da lunedì 29 marzo.



Uno spazio al quale contribuiscono, in larga misura, con il proprio personale, le aziende sanitarie private del capoluogo ligure, sotto l'egida della sezione sanità di Confindustria Genova, guidata da Francesco Berti Riboli, e di altre tre associazioni: Confcommercio salute, sanità e cura, Lega cooperative e Confartigianato salute.

Loading...

Quello che si sta realizzando (a tappe forzate) a Genova, prosegue Toti, «diventerà il principale hub della Liguria e sarà tra i più grandi d’Italia. Partirà con circa 1.500 vaccini al giorno per poi crescere, non appena avremo una disponibilità di vaccini sufficiente».

Impiegati entrambi i vaccini

«Cominceremo – afferma il governatore ligure - con le vaccinazioni della fascia 70-79 con percorso cold (vaccino Astrazeneca) e con i soggetti “estremamente vulnerabili” con percorso freeze (vaccino Pfizer). Abbiamo già vaccinato quasi il 70% degli over 80 che si sono prenotati per la vaccinazione».

Ma l’obiettivo, dice Toti, è accelerare: «Per questo - afferma - ci dotiamo di hub in grado di reggere grandi numeri e ne apriremo anche in altre città della Liguria. Lo spazio c’è, così come le capacità cliniche e sanitarie, la logistica e l'organizzazione».