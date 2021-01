Accordo Regno Unito-Ue: un buon punto da cui ripartire Una riduzione nel giro d’affari degli scambi sarà pressoché inevitabile, ma la sua entità dipenderà dalla capacità di implementare adeguate soluzioni di semplificazione burocratica di Marcello Minenna

(AFP)

Una riduzione nel giro d’affari degli scambi sarà pressoché inevitabile, ma la sua entità dipenderà dalla capacità di implementare adeguate soluzioni di semplificazione burocratica

8' di lettura

Alla vigilia di Natale, complici le pressioni economiche causate dalla pandemia, Regno Unito e UE hanno finalmente raggiunto un accordo che ne disciplinerà le relazioni bilaterali a partire da quest’anno.

Lungo oltre 1200 pagine, l’accordo (in inglese Trade and Cooperation Agreement) copre un vasto numero di questioni e, pur coi suoi limiti, rappresenta un risultato quasi insperato stante lo stallo che perdurava sino a qualche settimana fa e che aveva fatto temere un no deal.

Il commercio di beni

Quote e tariffe sono state scongiurate: vi saranno invece (anzi già ci sono) barriere non tariffarie che riguarderanno le verifiche sul rispetto delle condizioni concordate. Si tratta in prevalenza di regole sull’origine delle merci che viaggiano tra le due sponde della Manica con speciale riguardo alla percentuale di “local content”: per beneficiare dell’esenzione dai dazi, il bene scambiato deve cioè essere stato prodotto con componenti locali almeno in determinate proporzioni. Al fine di mitigare l’impatto di queste regole l’accordo prevede la c.d. cumulazione bilaterale, vale a dire che le componenti di un bene inglese provenienti dall’UE parteciperanno alla determinazione della proporzione di local content di quel bene per l’esportatore britannico e viceversa. Inoltre, entrambe le parti hanno già avviato diverse iniziative per supportare le aziende locali con gli adempimenti doganali, inclusa – lato Ue – l’adozione di “accordi di facilitazione” per varie categorie merceologiche.

Loading...

Una riduzione nel giro d’affari degli scambi sarà pressoché inevitabile, ma la sua entità dipenderà dalla capacità di implementare adeguate soluzioni di semplificazione burocratica. Come ho ricordato di recente, alcuni paesi Ue come Belgio e Francia hanno previsto un sistema di corridoi logistici semplificati da e verso la Gran Bretagna. Anche l’Italia sta approntando nuove misure, tra cui la cosiddetta “dogana a chilometro zero” che permetterà ai nostri esportatori di assolvere agli adempimenti richiesti negli uffici competenti a loro fisicamente più vicini o, addirittura, direttamente in azienda attraverso procedure digitali.

Digitalizzazione e semplificazione sono infatti ormai due imperativi irrinunciabili per consolidare gli scambi col Regno Unito e non solo. D’altronde, per l’Ue il Regno Unito rappresenta il terzo partner commerciale a livello globale dopo Usa e Cina, con un saldo positivo nello scambio di beni nell’ordine di 125 miliardi di euro l’anno. La gran parte di questi scambi avviene con Germania, Francia, Paesi Bassi, Italia, Spagna e Irlanda (cfr. Figura 1). Tra il 2014 e il 2019 questo gruppo di paesi ha mantenuto un avanzo commerciale complessivo mediamente pari a 85,6 miliardi di euro l’anno (ossia il 68% dell’intero avanzo commerciale dell’Ue verso la Gran Bretagna), con parziale ridimensionamento dopo il 2016.

IL CONFRONTO Loading...

Come prevedibile, nel 2020, il surplus dell’Ue nel commercio di beni coi britannici ha subìto una forte contrazione (cfr. Figura 2) a causa del doppio shock dal lato sia della domanda che dell’offerta di beni dovuto al Covid-19: nei primi sei mesi dell’anno è sceso del 26,8% rispetto allo stesso periodo del 2019, corrispondente a una riduzione di 17,2 miliardi di euro in termini monetari.