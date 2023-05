Accordo tra Rina ed Eni per l’utilizzo di carburanti verdi sulle navi

La collaborazione, precisa Salerno, «si concentrerà all’inizio sul marine, un settore hard to abate molto diversificato che, per decarbonizzare le sue attività, dovrà trarre spunto da iniziative che si applicano in altri segmenti industriali».



Eni e Rina, «con il loro patrimonio di competenze e capacità tecnologiche - aggiunge Giuseppe Ricci, direttore generale energy evolution di Eni - possono dare un contributo importante alla decarbonizzazione del trasporto navale. In un’ottica di neutralità tecnologica, le soluzioni in fase di valutazione sono molteplici e, grazie a questo accordo, potranno essere studiate e sviluppate in un arco temporale di breve, medio e lungo termine, con l’obiettivo di rendere il trasporto marino più sostenibile e di soddisfare le esigenze di armatori e operatori logistici».

