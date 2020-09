Accordo Rummo Coldiretti per produrre pasta con solo grano duro italiano

Il Cecas esiste dagli anni 60 per iniziativa dei produttori di tabacco. Successivamente convertito ad altre colture. E’ il primo firmatario di un contratto di fornitura di grano duro al pastificio Rummo. Il consorzio è destinato ad essere interlocutore privilegiato dell’azienda beneventana a cui, anche grazie alla vicinanza geografica, può offrire sinergia in fase di produzione e anche una piattaforma logistica. La fornitura appena consegnata è stata pagata al prezzo di 33 euro al quintale. Sulla base di questa prima esperienza sarà firmato con Cecas un primo contratto della durata quinquennale.

Rummo recupera i danni dell’alluvione e accelera

Era l'ottobre 2015 quando l’alluvione ha colpito il Sannio e danneggiato in modo particolare l’azienda pastaria di Contrada Olivola. Un'onda di circa quattro metri di acqua e fango ha, in una notte, reso inagibili i locali, distrutto i macchinari e danneggiato, parzialmente, il magazzino automatizzato. L’evento ha causato danni economici ingentissimi. La situazione di difficoltà in cui è venuta a trovarsi la società ha indotto il management a ricorrere ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con il ceto bancario ed i principali fornitori. A dicembre 2018, raggiunte le intese con i fornitori e con le Banche, la Società, ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis. È il 2019 l’anno della svolta: in un mercato statico, l’azienda Rummo si colloca al terzo posto tra le 200 aziende del largo consumo cresciute maggiormente. Già ad inizio degli anni 2000 la società aveva deciso di puntare sull'alta gamma inventando e certificando il metodo “lenta lavorazione” e adeguando tutti i macchinari negli stabilimenti (anche a Sozzago in provincia di Novara) con l’obiettivo di selezionare i migliori grani duri e trasformarli in pasta di qualità. Per il 2020 il management aziendale si attende di crescere nel mercato della pasta di semola, sia in Italia che all'estero, con un occhio di riguardo particolare al segmento salutistico, con prodotti come la pasta ai ceci di Toscana e quella alle lenticchie rosse. Ad aprile 2020 Food Insider, osservatorio su scala internazionale, nella seconda edizione di un'indagine su 500 consumatori italiani della community Doxa Roamler, definisce “Rummo la marca premium preferita dai consumatori italiani”. In cifre, la flessione dei ricavi 2016 (rispetto al 2014 -30,12%), causata dall’alluvione, viene superata nel 2018, quando la società torna ai livelli ante alluvione. Nel 2019 fa meglio: supera i 90 milioni di fatturato, con un +10% rispetto al consuntivo dell'anno precedente.Nel primo semestre 2020 Rummo ha superato i 59 milioni di fatturato, che proiettato sui 12 mesi, consentirà di superare quota 100 milioni.