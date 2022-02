Accordo tra Stellantis e Banca Ifis

«Banca Ifis è fortemente impegnata a contribuire, sia con la sua strategia aziendale sia attraverso specifici progetti, allo sviluppo di un futuro più sostenibile a livello sociale, economico e ambientale» ha detto Ernesto Fürstenberg Fassio, vicepresidente Banca Ifis.

Per accelerare la transizione sostenibile della propria flotta, Banca Ifis, attiva nel leasing di veicoli elettrici con una quota di mercato in Italia pari al 34,36%, ha avviato un progetto per l'installazione di nuove colonnine per la ricarica elettrica presso le principali sedi del gruppo a integrazione di quelle già esistenti.