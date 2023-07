Accordo strategico tra Il Sole 24 Ore-Radiocor e Dow Jones Newswires

Il Gruppo 24 ORE, principale gruppo multimediale italiano specializzato nell'informazione e formazione economica, finanziaria e professionale, vanta una piattaforma informativa unica in Italia basata sul quotidiano leader dal 1865 nell'informazione economico-finanziaria e normativa e risultato per il 6° anno consecutivo il più affidabile tra tutti i quotidiani italiani secondo il Reuters Institute.

L'Agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor, leader nell'informazione finanziaria da 70 anni, è presente in 192 paesi e con 1,2 milioni di utenti in Italia e all'estero.«Questo accordo supporta la nostra visione strategica di diventare un partner chiave per le imprese italiane che investono all’estero e per le imprese estere che vogliono conoscere il nostro mercato», sottolinea l’amministratrice delegata del Gruppo 24 ORE Mirja Cartia d’Asero. «La collaborazione con controparti internazionali di grande prestigio come Dow Jones aumenterà ulteriormente la forza del nostro marchio e ci consentirà di espandere la nostra portata a livello internazionale, che rappresenta uno dei tre pillars di sviluppo del nostro Piano Industriale 2023-2026».

«La comunità finanziaria globale si affida alle notizie, ai dati e alle analisi affidabili di Dow Jones per prendere decisioni più intelligenti e rapide», ha dichiarato Joe Cappitelli, General Manager, Dow Jones Newswires. «Siamo orgogliosi di collaborare con Il Sole 24 Ore per supportare i professionisti finanziari e gli investitori retail in Italia e oltre. Insieme, metteremo a disposizione una formidabile offerta di notizie, dati e analisi per aiutare i nostri clienti a navigare nel panorama economico in rapida evoluzione».

«La prestigiosa partnership con Dow Jones si aggiunge agli attuali accordi internazionali dell'Agenzia di stampa, ampliando la diffusione delle news Radiocor nel mondo e arricchendo l'offerta per la business community italiana con contenuti e servizi di altissima qualità. Questo importante traguardo incornicia il quadro della nostra strategia di rafforzamento di Radiocor, oltre che come Agenzia leader, nel suo posizionamento di finance content provider di riferimento in Italia e all'estero», ha dichiarato Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business del Gruppo 24 ORE.

«Siamo particolarmente orgogliosi del riconoscimento internazionale dell’alta qualità dell’informazione dell'agenzia di stampa Radiocor– ha dichiarato il Direttore del Sole 24 Ore e Direttore di Radio 24 e Radiocor Fabio Tamburini – Un riconoscimento che arriva proprio nell’anno in cui celebreremo il 70° anniversario dell’agenzia e in cui puntiamo particolarmente sulle potenzialità di sviluppo dell'agenzia».