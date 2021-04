Accordo Suez-Smat per rendere il Po ancora più potabile a Torino

2' di lettura

Smat (Società Metropolitana Acque Torino) ha assegnato a Suez, in qualità di capofila del consorzio che include Cogeis, Mattioda Pierino & figli, Ritonnaro Costruzioni, e I.Co.P., il contratto di ammodernamento ed estensione dell’impianto di potabilizzazione delle acque del Po a Torino. Il contratto, della durata di 5 anni e del valore di circa 85 milioni di euro, prevede la costruzione di nuove linee di trattamento che consentono un incremento della capacità di approvvigionamento di acqua potabile da 2500 litri al secondo a 3500 litri al secondo.



«L’impianto – fa sapere Suez – si avvarrà di tecnologie di ultima generazione nel campo della potabilizzazione delle acque. In particolare, le sezioni di ultrafiltrazione con membrane in pressione e immerse garantiranno una qualità superiore dell’acqua prodotta, grazie anche ad un trattamento avanzato con ozono che migliorerà l’efficienza di rimozione della sostanza organica e dei microrganismi».

Dal canto suo con questo investimento, Smat punta a dotarsi di tecnologie in grado di assicurare un regolare flusso di acqua potabile, anche in caso di emergenza o siccità. Gli impianti di potabilizzazione del Po coprono il 17 % dell’acqua potabile prodotta e Smat attraverso una rete di circa 11.100 chilometri è in grado di erogare una portata media giornaliera di 7.000 litri al secondo nei giorni di massimo consumo.

«L’estensione e l’ammodernamento dell’impianto – afferma Aurélia Carrere ceo di Suez in Italia – necessiteranno di una pianificazione accurata e complessa. Suez, unitamente ai propri partners, metterà a disposizione i propri team e know-how allo scopo di garantire un servizio di approvvigionamento di acqua potabile di qualità per tutta la durata dei lavori». Presente in 5 continenti, Suez fornisce servizi igienico-sanitari a 64 milioni di abitanti e produce 7,1 miliardi di m3 di acqua potabile. «Entro il 2030, il nostro Gruppo – continua Carrere – punta a soluzioni sostenibili al 100%, con un impatto positivo su ambiente, salute e clima». Nel 2020, Suez ha generato un fatturato totale di 17,2 miliardi di euro.