Due donne alla guida dell’Europa: Lagarde alla Bce e von der Leyen alla Commissione

DA LEGGERE / Come vengono scelti i nuovi vertici Ue



L'intesa sta creando tensioni anche all'interno della grosse Koalition in Germania. Esponenti del partito socialdemocratico hanno criticato come non mai la scelta della signora von der Leyen, definita «un ministro debolissimo» dall'ex presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Critiche sono giunte anche dall'ex ministro e ex presidente dell'Spd Sigmar Gabriel. Importante sarà capire la reazione del partito popolare europeo, che nel Parlamento ha la maggioranza relativa.