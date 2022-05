Accuse di molestie sessuali a Musk: «SpaceX pagò 250mila $ per far tacere la vittima». Lui si difende: «Vogliono fermare l’operazione Twitter»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Space X, la compagnia aerospaziale di proprietà di Elon Musk, avrebbe pagato un’assistente di volo per evitare che la stessa sporgesse denuncia contro lo stesso Ceo. La cifra pattuita sarebbe pari a 250mila dollari, e l’accusa dalla quale Musk avrebbe cercato di scappare è di molestie sessuali.

Lo scrive Business Insider, raccontando i dettagli del fatto che sarebbero successi nel 2016. I fatti sono chiaramente tutti da confermare, ed Elon Musk ha respinto ogni accusa parlando di attacco politico.

Prestazioni sessuali in cambio di un cavallo

La donna, che lavorava come membro dell’equipaggio del Gulfstream G650ER (l’aereo privato che Musk utilizza per i suoi spostamenti), avrebbe raccontato a un’amica che durante un volo mister Tesla le avrebbe chiesto un massaggio erotico, proponendole in cambio il regalo di un cavallo. Successivamente al suo rifiuto, la hostess sarebbe prima stata oggetto di mobbing e poi licenziata.

Secondo Business Insider, successivamente al licenziamento la donna avrebbe deciso di sporgere denuncia, prima di raggiungere un accordo con Space X: 250mila dollari in cambio del silenzio su questa storia.

Uno scandalo che arriva in un momento molto delicato per Elon Musk. Il Ceo di Tesla, infatti, è alle prese con l'acquisizione di Twitter (per 44 miliardi di dollari). Operazione che ha destabilizzato la crescita dell'impero di Musk, con gli investitori di Tesla che hanno mostrato più di qualche perplessità sull'opportunità dell'affare.