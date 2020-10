Acea, piano da 4,7 miliardi nel segno della sostenibilità La società romana presenta la nuova strategia in continuità con la precedente: sprint sull’idrico e sulle infrastrutture energetiche, Ebitda atteso a 1,4 miliardi nel 2024 (+38% sul 2019) di Celestina Dominelli

Alle multiutility un ruolo primario nello sviluppo sostenibile delle città

Un piano in continuità da 4,7 miliardi ( 700 milioni in più del precedente), ma che segna anche una forte evoluzione nel segno della sostenibilità, al servizio della quale saranno messi sul piatto 2,1 miliardi di investimenti da qui al 2024. Acea svela al mercato le mosse future e promette di consolidare, come sottolinea il suo ad Giuseppe Gola, «il suo posizionamento quale operatore a forte vocazione industriale». Lo fa con il nuovo piano 2020-2024 che garantirà alla multiutility una crescita media annua di circa il 7% dell’Ebitda, atteso a 1,4 miliardi al 2024 (+38% rispetto al 2019), grazie a un mix fatto di efficienza operativa (sono previsti risparmi di costi per quasi 81 milioni di euro), crescita organica per 262 milioni e non organica tramite operazioni di M&A per circa 57 milioni. E garantendo agli azionisti un dividendo in continua crescita, come da piani precedenti, con un floor minimo nel 2021 di 80 centesimi per azione.

L’ad Gola: rivisti al rialzo i target economici e di business

«Gli importanti risultati finora raggiunti - commenta l’ad Gola - ci permettono, nonostante la situazione di difficoltà in cui versa il Paese, di rivedere al rialzo i target economici e di business, supportando il percorso di ripresa economica, con una crescita capace di coniugare sostenibilità e creazione di valore nel tempo per tutti i nostri stakeholder e per il sistema Italia». Verso cui il piano di Acea assicura importanti ricadute, stimate da un ente certificatore terzo e quantificate 6 miliardi di euro di benefici sul Pil italiano e oltre 21mila nuovi posti di lavoro, diretti e indiretti, in termini di impatto occupazionale.

Lo sprint nei business regolati

Oltre l’80% dello sforzo della società sarà destinato ai business regolati, a cominciare dall’idrico che assorbirà da solo 2,2 miliardi di investimenti che porteranno a una crescita della Rab al 2024 a 3,2 miliardi (5,9 miliardi, invece, l’asticella complessiva), in aumento di oltre il 45 per cento. Su questo fronte, Acea punta a portare a termine i progetti già avviati per la messa in sicurezza dell’approvvigionamento idrico di Roma (raddoppio del Peschiera e l’acquedotto Marcio), ad accelerare sull’installazione di ulteriore 500mila smart meter, ma guarda anche a ulteriori opportunità di consolidamento in un settore molto frammentato.

La crescita nella generazione da fonti green

Quanto al comparto delle infrastrutture energetiche, l’obiettivo della società è quello di accompagnare il percorso di transizione energetica sostenendo, attraverso investimenti dedicati a rafforzare la resilienza e la flessibilità della rete, l’aumento progressivo dell’elettrificazione dei consumi che richiederà uno sforzo sempre più consistente ai distributori. Da qui, la scelta di Acea di destinare a questo fronte 1,3 miliardi di investimenti che andranno a supportare i progetti di sviluppo che serviranno a rafforzare le risposte della rete rispetto a uno scenario in continua trasformazione. Mentre, nella generazione, la multiutility romana è decisa a proseguire nel percorso di crescita sulle fonti green, con un target a fine piano estremamente ambizioso: quasi 750 megawatt di potenza installata da impianti fotovoltaici, che arriveranno per circa 569 megawatt da strutture greenfield in aree industriali e agricoli e per 178 megawatt da operazioni di M&A.

La spinta sul trattamento dei rifiuti

Operazioni che l’azienda è pronta a mettere in campo anche nel business dell’ambiente, dove la crescita sarà principalmente riconducibile ad azioni di consolidamento delle società acquisite e allo sviluppo, come detto, di nuove acquisizioni che permetteranno ad Acea di raddoppiare i volumi di rifiuti trattati per raggiungere i 2,9 milioni di tonnellate trattate nel 2024. Infine, nel commerciale e nel trading, l’obiettivo resta puntato sulla crescita su base nazionale, guardando in particolare al mercato del centro e del sud Italia e cercando di sfruttare al massimo le opportunità che arriveranno dalla prevista liberalizzazione del mercato elettrico attesa a partire dal 2022.