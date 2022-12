Acea Pinerolese, crescono le comunità energetiche nei condomini dell’area

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il primo condominio autonomo dal punto di vista energetico è stato inaugurato da Acea Pinerolese nella primavera del 2021, all’imbocco di una delle vallata intorno a Torino. Oggi siamo a quota 21, con oltre 700 famiglie coinvolte, mentre a fine 2023, racconta Francesco Carcioffo, amministratore unico di Acea Pinerolese Energia, si arriverà a una trentina. Il Piemonte spinge sul tema delle comunità energetiche grazie anche alla legge regionale, la prima in Italia, e grazie all’impegno della multiutility che riunisce i 47 comuni dell’area di Pinerolo. «Il nostro progetto – racconta Carcioffo – è partito in realtà prima che scoppiasse la crisi energetica in atto, ci lavoriamo dal 2019, grazie di fatto a due contingenze positive, la prima è il fatto che il Piemonte sia stata la prima regione italiana a dotarsi di una normativa che ha aperto a questo scenario, la seconda è legata alla possibilità di sviluppare questo nuovo modello di produzione energetica su base condominiale».

Uno degli aspetti più critici nella gestione delle comunità energetica infatti sono state – e parzialmente continuano ad esserlo – le regole che gestiscono lo scambio di energia prodotta in autoconsumo sulla rete, con i problemi connessi al trasporto su reti pubbliche di energia prodotta privatamente.

Mettendo in fila i dati su risparmio ed efficientamento, emergono le potenzialità di questo sistema che garantisce il 55% di risparmio di energia termica grazie all’isolamento effettuato sull’involucro dei condomini, la riduzione dell’88% nell’uso di fonti fossili, rispetto alla condizione ante intervento, con riduzione delle emissioni in atmosfera – la stima è di 460 tonnellate di CO2 evitate ogni anno – e il 75% dell’energia necessaria al riscaldamento dell’edificio da fonti rinnovabili, tramite l’alimentazione di pompe di calore, con energia elettrica fotovoltaica.

Sulla carta, per un’azienda come Acea Pinerolese contribuire a tagliare i consumi di gas ed elettricità dei propri clienti sembrerebbe una strategia a doppio taglio. In realtà, spiega Carcioffo, «crediamo nel fatto che si debba andare verso la rinuncia delle fonti fossili, serviranno tempi lunghi ma di sicuro ci sarà un calo sostanziale. La nostra scelta dunque è quella di sperimentare un nuovo modello di business anticipando alcuni trend. Abbiamo scommesso sulla transizione energetica e sull’energia rinnovabile».

Come funziona il business model? Il condomino risparmia circa il 90% dei consumi, a consuntivo, nell’arco di un intero anno, Acea incassa una parte del vantaggio fiscale e di metri cubi risparmiati, derivante dai lavori di efficentamento energetico – il 40% mentre la restante parte resta in capo ai condomini – risorse alle quali si aggiungono gli incentivi per le comunità energetiche che portano il risparmio economico totale per il condomino al 75% circa, non contando il fatto che il condomino non ha speso nulla per i lavori. Dopo 5 anni, tanto dura il piano di ammortamento, Acea esce di scena e i vantaggi in termini di efficientamento e risparmi restano totalmente in capo ai condomini. «Dopo questo periodo offriamo alle comunità energetiche –spiega Carcioffo – di occuparci di manutenzione con contratti annuali». Un modello consolidato sui condomini privati che punta ad espandersi anche al settore delle industrie. «Non appena sarà perfezionata la normativa sullo scambio energetico sull’infrastruttura partiremo con le attività in capo al Consorzio Pinerolo energia di cui Acea Pinerolese è socio di maggioranza, a cui fanno capo le aziende della zona e altre realtà del territorio».