Acea sale sulla «nuvola» di Google per accelerare la trasformazione digitale L’ad del gruppo, Stefano Donnarumma, ha firmato un protocollo d’intesa (Mou) con Google Cloud per accelerare il percorso di innovazione e digitalizzazione dell’azienda. di Celestina Dominelli

Acea si allea con Google Cloud per accelerare il percorso di innovazione digitale dell’azienda. Nel corso di una visita presso la sede di Mountain View, in California, l’amministratore delegato della multiutility romana, Stefano Donnaruma, ha siglato un protocollo d’intesa (Mou) con il colosso statunitense. Sfruttando la collaborazione, Acea punta a sviluppare soluzioni in grado di velocizzare, ampliare e rafforzare la digitalizzazione del gruppo, già avviata negli ultimi anni.

Le ricadute dell’intesa

Google Cloud affiancherà Acea attraverso il programma Asl (Advanced Solutions Lab), imperniato su un piano di formazione immersiva che mira a trasmettere le tecniche di apprendimento automatico (machine learning) applicabili poi a problematiche aziendali ad alto impatto. Le tecnologie targate Google Cloud potranno poi essere utilizzate sia per migliorare l’esperienza dei clienti sia per ottimizzare le infrastrutture IT (Information technology o tecnologia dell’informazione) grazie al parziale trasferimento dei processi aziendali sul cosiddetto “cloud” (termine inglese che significa nuvola): una piattaforma di dati e servizi cui è possibile accedere da qualsiasi luogo tramite una connessione Internet e che consente quindi di efficientare la gestione di tali processi.

Donnarumma: così accelerereremo lo sviluppo digitale del gruppo

«La scelta di Google Cloud come partner tecnologico – ha precisato durante la sua visita a Mountain View, l’ad di Acea, Stefano Donnarumma - è parte delle attività previste nel piano industriale 2019-2022 in cui Acea ha dedicato 500 milioni di euro per investimenti nell’innovazione. L’azienda accelera e rafforza, in questo modo, significativamente il cammino intrapreso, affiancandosi ad un partner leader a livello internazionale in materia di tecnologia e sviluppo digitale».