Acepi e i principi Esg: «Governance cruciale per la sostenibilità»

Secondo Roberto Arosio, responsabile investimenti e wealth management di Banca Aletti, Gruppo Banco Bpm, in un’era di tassi elevati «le obbligazioni sono lo strumento principe per un investitore che vuole incassare “cedole garantite” in coerenza con le condizioni di mercato. A differenza dei depositi sono soggette al bail in, ma hanno pricing collegati alle condizioni di mercato e offrono anche una maggior liquidità rispetto ai depositi. Fiscalmente non permettono la compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi e quindi hanno un profilo fiscale intermedio tra depositi e certificates. Si adattano quindi maggiormente ai clienti che su un investimento di “medio termine” voglio incassare un flusso cedolare/rendimento minimo garantito, mantenendosi anche la possibilità di modificare strategia nel tempo grazie alla quotazione e liquidità sul mercato».

La Retail investment strategy

Un tema chiave per il settore dei certificati (e non solo) è la Retail investment strategy, cioè il pacchetto di misure sugli investimenti al dettaglio proposto dalla Commissione europea. Un pacchetto che ha buone finalità (favorire l’avvicinamento dei risparmiatori ai mercati, in sicurezza), ma che - secondo gli addetti ai lavori intervenuti nell’evento organizzato da Acepi - è realizzato nel modo sbagliato. Un modo che rischia di diventare controproducente.

La pensa così, per esempio, Miriam Felici, vice segretario generale di Assosim: «La Retail investment strategy, così come proposta dalla Commissione europea, non centra l’obiettivo di accrescere la partecipazione dei clienti retail ai mercati dei capitali, ma anzi rischia di pregiudicare l’assetto concorrenziale del settore. Un approccio focalizzato sui costi favorisce infatti gli intermediari di grandi dimensioni.Per rafforzare la partecipazione dei clienti retail al mercato dei capitali occorre promuovere l’educazione finanziaria con interventi incisivi».

Stesso pensiero per Simona Maggi, direttore scientifico di Aipb: «La Retail Investment Strategy cambia l’approccio consolidato che ha registarto elevati livelli di successo e apprezzamento da parte della clientela, passando dal “quality enhancement” di Mifid 2 al “best interest”. Una eccessiva focalizzazione sul tema dei costi dei prodotti e dei servizi che non trova un corretto bilanciamento verso l’importanza della diffusione del servizio di consulenza finanziaria rappresenta certamente una delle principali criticità emerse dall’analisi della Proposta regolamentare».



Il nodo del rating di sostenibilità

Sul tema del rating di sostenibilità è intervenuto Jacopo Schettini Gherardini, Research Office Director di Standard Ethics: «La sostenibilità non è filantropia o Csr. Vuol dire solo allinearsi alle sfide ed alle politiche indicate dalle grandi organizzazioni internazionali, non può essere autoreferenziale né per le aziende né per i valutatori. Chi emette rating, deve, in modo indipendente da investitori, mercati e consulenti misurare la distanza tra le imprese e ciò che chiedono Onu, Ocse e Ue. E farlo con metodologia uniforme, standard e attraverso analisti. Scoring o database ESG possono stare fuori da queste regole».