Acer porta SpatialLab il 3D stereoscopico nei notebook per il gaming. Tutte le novità

Quindi la dotazione è di livello come il prezzo: si parte da 3.399,99 dollari. L’applicazione SpatialLabs TrueGame supporta per ora oltre 50 giochi. L'offerta di prodotti 3D stereoscopici SpatialLabs comprende anche due nuovi display portatili esterni per creator di contenuti e gamer: Il prodotto non è solo per gamer.

Acer SpatialLabs View, si legge nella nota, nasce per rispondere alle esigenze dei professionisti portando la visione 3D stereoscopica ai videogiochi per PC, ai contenuti media e anche ai contenuti generati dagli utenti, mentre SpatialLabs View Pro è progettato per sostenere tutti i passaggi di un utilizzo professionale: dalla creazione in ufficio alla vendita on-the-road fino all'installazione di display permanenti nei punti vendita.

Le novità della linea Vero.

Molte novità anche per la linea Vero: due nuovi laptop Aspire Vero progettati in maniera sostenibile sono dotati dei più recenti processori Intel Core di dodicesima generazione e sono disponibili con display FHD da 14 e 15 pollici in una nuova gamma di colori. Da segnalare anche i nuovi monitor Vero da 23,8 e 27 pollici sono dotati di pannelli IPS e sono progettati secondo criteri di ecosostenibilità.

Il mouse e la tastiera Vero con tasti silenziosi riducono il rumore di battitura e il suono dei clic, mentre il proiettore Vero PD2325W consente presentazioni chiare e precise grazie al rapporto di contrasto di 2.000.000:1 e alla gamma di colori del 125% Rec. 709.

Il più atteso è il laptop Swift 3 Oled

Il più atteso è stato il nuovo laptop Swift 3 Oled con processori Intel Core serie H di dodicesima generazione. Parliamo di un notebook con schermo FHD OLED 2.8K 90 Hz TrueBlack 500 (100% DCI-P3) da 14” che vuole portare questa tecnologia per i pannelli anche tra i PC “mainstream”. Prezzo di partenza? 899 dollari.