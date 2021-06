Acerinox scivola alla Borsa di Madrid dopo il collocamento di Nippon Steel

1' di lettura

Scivolone di Acerinox alla Borsa di Madrid, dopo il collocamento del 7,9% del capitale da parte di Nippon Steel che ha così dimezzato la propria quota. Il titolo del gruppo spagnolo, uno dei maggiori produttori mondiali di acciaio inossidabile, accusa una pronunciata flessione. Nella serata di ieri la multinazionale giapponese Nippon Steel ha annunciato l’avvio del collocamento del 7,9% del capitale di Acerinox, tramite Ubs.

La vendita si è chiusa nelle prime ore di venerdì, al prezzo di 10,2 euro per azione, contro i 10,8 euro della chiusura di Borsa giovedì. L’operazione ha riguardato 21,4 milioni di azioni, con un valore complessivo di 218,4 milioni di euro e ha nettamente penalizzato la quotazione della società, che si sta allineando al prezzo del collocamento. All’avvio della seduta, il titolo è andato in asta di volatilità prima di fare prezzo con una caduta iniziale di oltre il 7%. Ubs ha realizzato un collocamento privato presso investitori qualificati e – rilevano gli operatori – uno sconto del 5% sul prezzo è abituale in questo tipo di operazioni che comportano il passaggio di mano di pacchetti di azioni consistenti. Nippon Steel, che prima del collocamento aveva il 15,8% di Acerinox, resta comunque il secondo azionista della società davanti a Daniel Bravo. Il principale socio è la Corporacion Financiera Alba con il 19,3%. Nell'agosto dello scorso anno, Nippon Steel aveva fatto intuire le proprie intenzioni riguardo Acerinox, uscendo dal cda della società, in cui aveva rappresentanti dal 2009 e contabilizzando la partecipazione come finanziaria e non più come industriale.



