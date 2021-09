Aceto Balsamico Igp, nuova etichetta per orientare i consumatori e produzione in crescita

Tradizione e nuovi abbinamenti gastronomici

Sono lontani i tempi della rivalità tra i due Consorzi, che ora collaborano per la promozione del prodotto tipico di Modena nel mondo. E del resto molte Acetaie producono entrambi i tipi dell’oro nero modenese. «Entrambi i Balsamici, Igp e Dop, sono figli di questa tradizione e, fratelli nell'orgoglio del territorio, accompagnano nel mondo anche le altre specialità modenesi», ha detto il presidente della Dop Enrico Corsini durante la serata in cui è intervenuta anche Mariangela Grosoli, presidente del Consorzio Igp.

La presidente del Consorzio di tutela Aceto Balsamico di Modena Igp, Mariangela Grosoli, il maestro pasticcere Salvatore de Riso e il presidente del Consorzio di tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, Enrico Corsini

Due prodotti con caratteristiche uniche, dalla grande versatilità in cucina, come dimostrato anche nello show cooking tenuto dal maestro pasticcere Salvatore de Riso, che ha creato per l’occasione due dessert abbinando ingredienti tipici del suo territorio con le due tipologie di Balsamico.

Unicità da difendere in Europa

L’unicità dell’aceto balsamico è protetta dalle norme europee, ma la guardia deve restare alta contro i tentativi di indebolire l’eccellenza e la tutela del made in Italy, come dimostrano la recente richiesta di riconoscimento del Prosek croato e quella slovena di trasformare l’aceto balsamico in un semplice standard di prodotto.

«Confidiamo nel ministro Patuanelli – ha affermato il direttore generale del Consorzio Igp Federico Desimoni – affinché assuma una posizione di guida e di stimolo per l'intero Governo, affinché l'Italia si attivi quanto prima in tutela dei nostri prodotti. Avviando i necessari ricorsi ed eventualmente azioni di infrazione, per portare le dispute in sede di Corte di Giustizia» . Quello sul Prosek, ha aggiunto Desimoni è «un attacco ai prodotti di eccellenza italiani, che va ad aggiungersi quindi a quello avvenuto a partire dallo scorso febbraio, quando il governo sloveno aveva notificato alla Commissione Europea una norma tecnica nazionale in materia di produzione e commercializzazione degli aceti che, ponendosi in netto contrasto con gli standard comunitari, il principio di armonizzazione del diritto europeo e le disposizioni di altri regolamenti comunitari, vorrebbe trasformare la denominazione “aceto balsamico” in uno standard di prodotto».

Ritorna Acetaie Aperte

A proposito di promozione, domenica 26 settembre si terrà il tradizionale appuntamento di “Acetaie Aperte”, evento organizzato congiuntamente dai due Consorzi di Tutela, che coinvolgerà, nel pieno rispetto delle normative anti Covid in vigore, 33 acetaie della provincia di Modena (per elenco e prenotazioni: www.acetaieaperte.com).