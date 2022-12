Aceto balsamico di Modena da record: produzione +43%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per la Dop dell’Aceto balsamico tradizionale di Modena, il 2022 è un anno di record. La produzione delle bottiglie certificate ha registrato un aumento del 43%, ancora meglio rispetto al 2021, quando il consorzio festeggiò un aumento produttivo del 30%. In numeri assoluti, si parla di 145mila confezioni certificate. «I circa 250 produttori del territorio - spiega il presidente del consorzio di tutela, Enrico Corsini - detengono nelle loro acetaie circa 3 milioni di litri di prodotto in invecchiamento. Una produzione quantitativamente limitata, che ne fa un prodotto esclusivo e di grande pregio». Il prezzo dell’Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop può infatti arrivare a costare anche a mille euro al litro

Il 2022 è stato anche l’anno in cui il consorzio ha portato a termine la pratica per il riconoscimento dell’omonimo Distretto del cibo, per la promozione e lo sviluppo del prodotto di riferimento, la valorizzazione della filiera e della cultura e tradizione del territorio. Il distretto potrà ora instaurare collaborazioni con attività turistiche ed enogastronomiche, e con le Istituzioni per la promozione del territorio modenese.

Nell’ultima assemblea dei soci è sono state inoltre votate alcune variazioni nelle modalità di applicazione del contributo dovuto da parte di tutti produttori, sia associati che non, per coprire le spese per le azioni di tutela, vigilanza e promozione del prodotto. «Il Consorzio - spiega Corsini - è da sempre attento al contenimento delle spese per non sovraccaricare troppo i produttori e tale variazione va proprio in questa direzione». Come ogni anno, è stato infine predisposto in collaborazione con l’Ufficio repressione frodi il programma che si occupa di verificare la rispondenza dei prodotti sul mercato ai disciplinari di produzione e alla sorveglianza su prodotti similari, come i tanti condimenti balsamici ingannevoli per il consumatore.