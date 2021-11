Achilles Vaccines crea una piattaforma 4.0 con le ricerche mondiali

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

È appena diventata la startup biotech più finanziata d'Italia: la senese Achilles Vaccines ha visto salire a 14,2 milioni di euro il finanziamento del fondo Eu Malaria - alimentato da Commissione europea e Banca europea degli investimenti e diretto a sostenere società europee che presentano progetti strategici per i Paesi in via di sviluppo - finanziamento che si affianca agli otto milioni di euro ottenuti da un bando del ministero dello Sviluppo economico per il progetto di un laboratorio 4.0.

Le risorse serviranno, oltre che a finanziare lo sviluppo dei vaccini contro le malattie infettive indicati come obiettivi dall’Eu Malaria Fund, per dare gambe a un’idea che solo qualche anno fa appariva futuristica, e che ora è a portata di mano: mettere a punto una tecnologia per sviluppare vaccini e anticorpi risparmiando tempo, soldi e riducendo l’impatto sull’ambiente. In pratica, creare vaccini “sostenibili” e dal prezzo accessibile, un obiettivo che - tanto più dopo l’epidemia di Covid19 che ha mostrato le difficoltà produttive mondiali – è diventato importante. E lo è tanto più per quei Paesi poveri che non hanno accesso alle cure disponibili nei Paesi sviluppati, come ha ricordato di recente il premier Mario Draghi: «Dobbiamo aumentare la nostra preparazione per fronteggiare le pandemie del futuro, dobbiamo aumentare la capacità produttiva di vaccini e di strumenti sanitari in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi più vulnerabili» ha detto.

La “rivoluzione” di Achilles Vaccines si fonda sul metodo: i test eseguiti tradizionalmente in laboratorio, che producono dati originali, vengono integrati – ecco la novità - con la grande massa di dati sperimentali generata quotidianamente e contenuta in migliaia di pubblicazioni scientifiche disponibili sul mercato, fino a oggi non valorizzati perché non messi a sistema. La chiave per aprire la porta della conoscenza e rendere comunicanti i due mondi – attività di laboratorio e pubblicazioni scientifiche – è l'uso di data science, intelligenza artificiale, algoritmi.

«Stiamo lavorando alla costruzione di una piattaforma che permetta di modellare i nostri esperimenti sulla base dei dati sperimentali raccolti da altri, riducendo così i tempi, evitando gli sprechi di laboratorio che oggi sono immensi e migliorando la produttività», spiegano Riccardo Baccheschi, amministratore delegato, e Vito Di Cioccio, chief technology officer di AchilleS Vaccines, cullando il sogno di sviluppare un vaccino universale contro la meningite e di produrre vaccini per i Paesi poveri che costino 1 euro.

«Abbiamo già fatto il primo prototipo di analisi della conoscenza, in collaborazione con le aziende Imola Informatica e Sister e con l’Università di Siena - aggiungono – e stiamo creando un laboratorio con interfaccia digitale e infrastruttura di rete in regime Internet of things che potrebbe cambiare il paradigma della produzione di vaccini e terapie». Una innovazione che Achilles Vaccines e Imola Informatica hanno appena presentato al World Bioprocessing summit di Berlino sul Biopharma 4.0.