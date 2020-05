Aci Sport verso la ripartenza delle manifestazioni. Rally di Roma Capitale accende i motori I rally sono ormai allo start. Aci Sport ha illustrato il nuovo format per le competizioni e l'organizzazione del Rally di Roma Capitale ha messo a disposizione una piattaforma per registrare tutti i partecipanti. di Giulia Paganoni

I rally sono ormai allo start. Aci Sport ha già parlato del nuovo format per le competizioni e l'organizzazione del Rally di Roma Capitale ha messo a disposizione una piattaforma per registrare tutti i partecipanti.

Ci siamo, il motorsport sembra sempre più vicino per riaccendere i motori. Dopo quasi tre mese dalla prima comunicazione di Aci Sport per la sospensione delle manifestazioni sportive, siamo vicini alla data della ripartenza. Intanto, l'organizzazione del Rally di Roma Capitale (24-26 luglio 2020) già prepara la gara con nuove modalità di partecipazione e apre le iscrizioni.

Com'è il format messo a punto da Aci Sport

Le buone notizie stanno arrivando. Il campionato italiano rally sarebbe dovuto iniziare a marzo, come anche altri campionati del motorisport. Ma l'emergenza sanitaria ha rimandato tutti gli appuntamenti, alcuni dei quali già al prossimo anno. Ora, dopo l'allentamento delle misure di sicurezza, si pensa alla ripartenza anche nel motorsport per salvare quel che si può della stagione 2020. Aci Sport sta continuando a lavorare per far ripartire al più presto le attività in tutta sicurezza. In primis, si parla di un nuovo format per le serie e i singoli rally. Questo prevederebbe una limitazione della durata delle competizioni, del numero delle prove speciali e del chilometraggio delle stesse. Tutti elementi che hanno come scopo di portare per gli organizzatori una riduzione dei costi e la facilitazione nell'ottenimento dei permessi. Il protocollo completo non è ancora stato pubblicato in quanto in fase di approvazione da parte del Governo. Inoltre, al momento non si ha ancora una data certa per la ripresa delle manifestazione che sarà comunicata nei prossimi giorni in base alle novità della situazione sanitaria e dei nuovi decreti del Governo. Intanto però ci sono organizzazioni che già scaldano i motori.

Rally di Roma Capitale: aprono le iscrizioni e al via la piattaforma per il pass gratuito

L'organizzazione del Rally di Roma Capitale e Motorsport Italia, in collaborazione con Aci Sport hanno elaborato una nuova piattaforma web per l'edizione 2020 del rally capitolino. Si tratta di un sistema informatizzato attraverso il quale piloti, team, operatori di servizio, commissari, media e spettatori dovranno registrarsi per ottenere il proprio pass gratuito che consentirà di assistere alla gara o di lavorare per la manifestazione. A questa piattaforma spettatori e personale tecnico dovranno registrarsi per ottenere il codice pass gratuito per l'ingresso alle aree della manifestazione. Il pubblico dovrà selezionare per ciascuna prova speciale una sola zona dove si vorrà seguire la gara. Al termine della selezione, seguendo la procedura guidata, si otterranno i codici pass personali per la zona selezionata, che saranno inviati via e-mail. I codici saranno accompagnati da un'autocertificazione riguardante lo stato di salute. Entrambi i documenti andranno stampati, compilati e portati con sé il giorno della gara per essere verificati dagli operatori sanitari Covid-19. Una volta in loco, lo staff sanitario registrerà l'accesso delle persone per ogni zona, già predisposta per accogliere fino ad un numero massimo di appassionati.

La gara è in programma dal 24 al 26 luglio 2020, le iscrizioni sono ufficialmente aperte; questo sarebbe il primo appuntamento del Campionato Europeo Fia (Erc) 2020 e del Campionato italiano rally 2020.